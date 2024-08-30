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30 серпня 2024, 19:28

Частка непрацюючих кредитів суттєво впала

Частка непрацюючих кредитів в українських банках скоротилася за січень-липень 2024 року до 33,9%. Це на 3,5 відсоткових пункта нижче показника станом на початок року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Частка непрацюючих кредитів в українських банках скоротилася за січень-липень 2024 року до 33,9%.

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Загалом обсяг NPL за сім місяців цього року скоротився на 5,4 млрд грн до 416,9 млрд грн.

«Такій тенденції сприяли як подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості, так і списання непрацюючих роздрібних кредитів», — йдеться в повідомленні НБУ.

Найбільша сума проблемних кредитів акумульована у держбанках — 353,1 млрд грн (мінус 305 млн грн за липень), з них у Приватбанку — 181,1 млрд грн (+193 млн грн).

Іноземні банківські групи тримають 29,6 млрд грн непрацюючих кредитів (-72 млн грн), приватні банки — 34,1 млрд грн (-581 млн грн).

Джерело: Мінфін
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