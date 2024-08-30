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30 серпня 2024, 14:56

Поляки можуть не встигнути продати Ідея Банк у терміни, які визначив НБУ

Польський Getin Holding може не встигнути продати Ідея Банк у визначений Нацбанком термін, тобто до кінця жовтня 2024 року. Про це пише видання Puls Biznesu, передає Liga.net.

Польський Getin Holding може не встигнути продати Ідея Банк у визначений Нацбанком термін, тобто до кінця жовтня 2024 року.

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Умови продажу

НБУ зобов'язав Getin Holding продати акції банку протягом шести місяців, починаючи з 29 квітня. У польському холдингу нарікають на стислі терміни.

У середині травня Getin Holding почав шукати інвестора, залучивши до процесу пошуку міжнародний інвестиційний банк Rothschild & Co.

Перші пропозиції надійшли до кінця червня. Зараз потенційні інвестори завершують комплексну перевірку (due diligence) банку. Проте є побоювання, що продаж може не завершитися до вказаної НБУ дати.

«Ми сподіваємося, що продамо банк на конкурентних умовах», — сказав Петро Малковський, президент Getin Holding.

Він додав, що сподівається на розуміння з боку Національного банку України.

Хто може купити банк

На банк вже претендують кілька покупців, включно з групою ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та Новою поштою В'ячеслава Клімова і Володимира Поперешнюка, писав наприкінці червня український Forbes.

Вартість Ідея Банку оцінюється від $20 млн до $39 млн. Це вже третя спроба продажу банку після невдач з Dragon Capital і ПУМБ через пандемію та війну.

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Джерело: Мінфін
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