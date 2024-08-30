Курс валют на 30 серпня: долар та євро падають

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало у покупці на 15 копійок, а у продажу на 16 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та втратив 2 копійки у продажу. Євро впало на 10 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,45 грн. Євро купують за 45,50 грн, а продають за 46,09 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,33−41,42, євро — 45,79−45,99 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,10−41,14 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,56−45,59 грн/євро.

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