Apple, Nvidia та інші хочуть інвестувати в OpenAI

OpenAI наближається до угоди, яка оцінить вартість компанії у понад $100 млрд. Серед ймовірних інвесторів — Apple, Nvidia та Thrive Capital, повідомляє Reuters.

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Thrive Capital інвестує близько $1 млрд. Apple та Nvidia також ведуть переговори про інвестиції в OpenAI у рамках нового раунду збору коштів, який може оцінити виробника ChatGPT понад $100 мільярдів.

Видання зазначає, що OpenAI стає важливим партнером для Apple, оскільки виробник iPhone у червні запровадив чат-бот компанії AI ChatGPT на пристрої Apple.

Згідно зі звітом WSJ, очікується, що найбільший стратегічний інвестор OpenAI, який інвестував понад $10 мільярдів, також візьме участь у раунді фінансування. Йдеться про Microsoft.

Точні суми інвестицій цих компаній залишаються невідомими.