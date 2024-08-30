Українці обирають ПУМБ для своїх заощаджень

Згідно з офіційною статистикою НБУ ПУМБ посів 2 місце серед усіх банків України за приростом строкових депозитів у гривні та валюті , а також приростом всіх пасивів роздрібного бізнесу за результатами першого півріччя 2024 року.

Згідно з наглядовою статистикою Нацбанку залишки на рахунках фізичних осіб, клієнтів ПУМБ зростають швидше ніж в цілому загальні показники банківського ринку країни.

«Дані НБУ в черговий раз підтверджують, що ПУМБ — це банк, якому довіряють. За 33 роки роботи банк жодного разу не скасував виплати депозитів чи будь-які інші виплати своїм клієнтам. ПУМБ — вигідний приватний банк з сучасною та надійною інфраструктурою в усіх аспектах, а також зручним та зрозумілим мобільним застосунком. Ми розуміємо потреби клієнтів та пропонуємо їм ефективні рішення для будь-яких запитів. Тож, керуйте власними коштами та зберігайте їх вигідно на депозитах ПУМБ» — підкреслює Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.

Показники депозитного портфеля клієнтів ПУМБ в усіх валютах:

Станом на 01.01.2024 = 47,5 млрд грн.

Станом на 01.07.2024 = 52,2 млрд грн.

Зростання за 6 місяців 2024 року склало 10%, або в еквіваленті 4,7 млрд грн.

На 01.07.2024 в банку свої депозити тримали понад 126 тис фізичних осіб, в середньому такі клієнти мають по 2 відкриті вклади у ПУМБ.

Такі показники свідчать про виняткову довіру до ПУМБ українських громадян. Згідно з даними банку, 93% клієнтів фізичних осіб продовжують свої депозити у ПУМБ, що є одним з найвищих в Україні показників пролонгації існуючих депозитних вкладів.

Крім того, заощадження, які клієнти перевели у МаніБокс — зручний сервіс для накопичень від ПУМБ з широким вибором категорій автопоповнення та 5% річних на залишок коштів, також зросли за результатами 6 місяців 2024 року на 90%.

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Для довідки:

ПУМБ — один з найстійкіших банків України який вчасно виконує усі зобов’язання перед клієнтами та державою. Банк вже багато років входить у перелік системно важливих для країни банків за даними НБУ, що вчергове було підтверджено на початку цього року. З 2022 року по серпень 2024 року ПУМБ, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виплатив понад 1,4 млрд грн українцям — вкладникам інших банків-банкротів.