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29 серпня 2024, 14:52

США виключили російського банкіра Бродського із списку санкцій

США зняли санкції з російського банкіра Іллі Бродського, який потрапив під обмеження у березні 2022 року через зв'язок із Совкомбанком. Повідомлення про це опубліковано на сайті Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США.

США зняли санкції з російського банкіра Іллі Бродського, який потрапив під обмеження у березні 2022 року через зв'язок із Совкомбанком.

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Що відомо

Причини такого рішення не уточнюються. Бродський потрапив до SDN-листу разом з іншими 16 членами правління Совкомбанку в березні 2022 року. У повідомленні на сайті американського Мінфіну зазначено, що Бродський має громадянство Кіпру.

Наприкінці січня американський Мінфін зняв санкції з Олексія Фісуна, якому щонайменше до 2021 року належало 17,6% Совкомбанку. Причин цього рішення відомство також не пояснило.

Санкції проти Совкомбанку

Проти Совкомбанку США ввели санкції 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного наступу російських військових на територію України. Протягом кількох днів обмеження проти банку запровадили Канада, Великобританія, Японія, Австралія та Євросоюз.

Тоді ж США включили до списку санкцій банк «Відкриття» і Новікомбанк. У березні 2022-го США включили до списку санкцій засновників Совкомбанку — братів Сергія та Дмитра Хотимських.

Водночас Бродський залишається у списку санкцій Великобританії, до якого він потрапив у вересні 2022-го.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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