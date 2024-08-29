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29 серпня 2024, 13:16

Акції PDD Holding, яка не виправдала прогнози, просідають

Цінні папери PDD подешевшали на чверть через слабкий звіт і прогноз щодо уповільнення попиту. За минулий квартал вона вторгувала ¥97,06 мільярда (зростання на 86% рік до року, але нижче за очікувані аналітиками ¥99,42 мільярда). Прибуток фірми на акцію досяг ¥23,24 (експерти чекали ¥20,43). Хоча показник збільшився, ринкові гравці звернули увагу на обережність перспектив компанії. Вона застерегла, що в майбутньому темпи зростання її виторгу впадуть через посилення конкуренції та зовнішніх факторів. Про це повідомляють аналітики LBLV.

Цінні папери PDD подешевшали на чверть через слабкий звіт і прогноз щодо уповільнення попиту.

У PDD визнали уповільнення швидкості зростання виторгу в минулому кварталі й чекають такої динаміки від прибутковості через продовження активних вкладень. Її операційний прибуток піднявся на 156% річних, до ¥32,56 мільярда, а чистий прибуток на акціонерів став вищим на 144%, досягнувши ¥32,01 мільярда. У керівництві фірми зазначили, що вона все ще прихильна до високоякісного розвитку і готова до короткочасних жертв і можливого просідання прибутковості.

Здатність PDD швидко нарощувати продажі мережею на внутрішньому ринку поставили під сумнів

До кінця кварталу фірма мала ¥284,9 мільярда у вигляді грошей, їх еквівалентів і короткочасних вкладень. За підсумками 2023-го цей показник становив ¥217,2 мільярда. Після публікації звіту PDD аналітики зазначили, що надання результатів, які не відповідають прогнозам, закономірне, оскільки оцінки сильно підвищили після кількох кварталів, протягом яких показники сильно перевершували прогнози. Відхилення обумовлене уповільненням макроекономіки та зростанням конкуренції в КНР.

Експерти lblv.com чекають, що вартість цінних паперів PDD знизиться після квартального звіту. Це говорить про невелике відставання виторгу і пов'язано з високими очікуваннями на основі відгуків ринкових гравців. Головною причиною для тривог називають зниження швидкості зростання виторгу від послуг мережею. Показник піднявся на 29%, що нижче за 56% у першому кварталі 2024-го. Тому інвестори сумніваються, що PDD може продовжити нарощувати внутрішні доходи.

Артем Прилучний, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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