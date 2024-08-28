Житло для ВПО: В Україні представили державну стратегію до 2027 року

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Стратегія була розроблена для посилення спроможностей держави у вирішенні житлових питань внутрішньо переміщених осіб.

Так, учасники робочої групи презентували стратегічні цілі документу, кожна з яких має визначені завдання, шляхи їх вирішення та відповідальних за виконання.

Серед них, зокрема, створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для кращого управління житловими потребами ВПО, підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання, посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО.

Читайте: ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла. Деталі нового інструменту підтримки

Крім того, представили концепцію соціальної оренди житла, компенсацій, а також шляхи розширення кредитно-інвестиційних програм для полегшення доступу внутрішньо переміщених осіб до житла.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Мінсоцполітики разом з міжнародними партнерами та народними депутатами розробило новий інструмент державної підтримки — субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Субсидія буде запроваджена паралельно з виплатами на проживання:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

для інших — 2 000 грн.

Хто зможе отримати субсидію

Субсидію на оренду житла призначатимуть тим переселенцям, які витрачають на оренду понад 30% сукупного доходу.

Розрахунок субсидії

Для розрахунку субсидії братимуть соціальний норматив житлової площі: 13,5 квадратних метрів на одного та 35 метрів на родину і середній розмір вартості оренди (193,6 грн за квадратний метр за даними Держстату). Цю суму скоригують на регіональний коефіцієнт вартості оренди.

Водночас субсидією можна буде скористатися лише за умови укладення офіційного договору з орендодавцем. Типову угоду можна буде підписати у відділеннях Пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на сайті ПФУ.