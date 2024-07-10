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10 липня 2024, 17:01

ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла. Деталі нового інструменту підтримки

Мінсоцполітики разом з міжнародними партнерами та народними депутатами розробило новий інструмент державної підтримки — субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це заявила заступниця міністра Мінсоцполітики Дарія Марчак на презентації програми.

Мінсоцполітики разом з міжнародними партнерами та народними депутатами розробило новий інструмент державної підтримки — субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Фото: pixabay.com

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Пілотний проєкт

Вона зазначила, що пілотний проєкт у декількох регіонах буде реалізовувати Пенсійний фонд, який має досвід виплати субсидій для понад 3 млн громадян та може обмінюватися даними з державними органами для виплат.

За її словами, субсидія буде запроваджена паралельно з виплатами на проживання:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;
  • для інших — 2 000 грн.

Хто зможе отримати субсидію

Субсидію на оренду житла призначатимуть тим переселенцям, які витрачають на оренду понад 30% сукупного доходу.

«Встановлюючи цей норматив, ми консультувалися з міжнародними партнерами, з гуманітарними організаціями, які впроваджували проєкти» — зазначила Марчак.

Розрахунок субсидії

Для розрахунку субсидії братимуть соціальний норматив житлової площі: 13,5 квадратних метрів на одного та 35 метрів на родину і середній розмір вартості оренди (193,6 грн за квадратний метр за даними Держстату). Цю суму скоригують на регіональний коефіцієнт вартості оренди.

Водночас субсидією можна буде скористатися лише за умови укладення офіційного договору з орендодавцем. Типову угоду можна буде підписати у відділеннях Пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на сайті ПФУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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