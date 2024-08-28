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28 серпня 2024, 11:07

Податкова «прописка»: як визначитися зі статусом та для чого це потрібно

Якщо ви податковий резидент України, то отримати офіційне підтвердження цьому не складно — відповідна довідка видається протягом кількох днів у письмовій чи електронній формі. Однак, якщо ви навпаки не вважаєте себе податковим резидентом України, то підтвердити це перед податковою не так і просто. Як це зробити розповіла адвокат, радник юридичної фірми TOTUM LF Яна Михайлюк.

Якщо ви податковий резидент України, то отримати офіційне підтвердження цьому не складно — відповідна довідка видається протягом кількох днів у письмовій чи електронній формі.

Коли важливо визначитися із «податковою пропискою»

В окремих випадках визначитися зі статусом податкового резидента особливо важливо. І ось чому:

  1. Наявність закордонних компаній у власності. З 2022 року в Україні запрацювали норми про контрольовані іноземні компанії (КІК), які поширюються на податкових резидентів України. Тому, якщо у вас є компанії за кордоном і ви не вважаєте себе податковим резидентом України, тоді у ваших інтересах підтвердити цей факт і не виконувати норми українського законодавства про КІК.
  2. Якщо джерело ваших доходів знаходиться за кордоном, але Україна може претендувати на його оподаткування, вважаючи вас своїм податковим резидентом.

Як процедуру зміни «податкової прописки» бачить наша ДПС

Поширеним є тлумачення ДПС, що для втрати статусу податкового резидента необхідно пройти ряд довготривалих і складних кроків, як от:

  • отримання права на довгострокове проживання в іншій країні,
  • припинення реєстрації ФОП, звільнення з займаних посад,
  • урегулювання всіх зобов’язань (аліменти, штрафи, борги),
  • подання так званої «нульової» декларації фізособи про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду на постійне місце проживання (п. 179.3 ПКУ),
  • отримання довідки про відсутність податкових зобов’язань у ДПС,
  • зняття з реєстрації місця проживання,
  • проставлення штампу у паспорті для виїзду за кордон «Постійне проживання в (назва країни)», який проставляється дипломатичною установою України, або штамп «Оформлено виїзд на постійне проживання в (назва країни)», який проставляється органами ДМС,
  • постановка на консульський облік в новій країні постійного проживання.

Що говорять суди

Однак, судова практика свідчить про інше. Зокрема те, що для підтвердження статусу податкового резидента необхідно підтвердити факти, з якими норми ПКУ пов’язують наявність чи відсутність статусу податкового резидента.

Для початку важливо визначитися чи особа відповідає критеріям, необхідним для втрати податкового президентства:

Місце проживання — перебування на території іноземної держави понад 183 дні на рік, наявність місця постійного проживання в іноземній державі та зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Такі факти можна підтвердити такими доказами:

  • дані прикордонної служби про виїзд закордон,
  • наявність місця проживання закордоном (наявність житла у власності, наявність довгострокової оренди),
  • інформація з ЄДДР про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Центр життєвих інтересів — маються на увазі як особисті, так і економічні інтереси.

З точки зору особистих інтересів важливо врахувати де постійно проживають члени сім'ї, в першу чергу, неповнолітні діти, де особа веде певну соціальну активність.

З точки зору економічних інтересів — де знаходиться основне джерело доходів особи (наприклад, працевлаштування в іноземній компанії, ведення особистої підприємницької діяльності, володіння іноземною компанією, володіння іншими активами тощо).

Також важливим є відсутність реєстрації як фізичної особи-підприємця в України, оскільки це вважається достатньою підставою для визначення центру життєвих інтересів в Україні.

Громадянство як підстава для визначення статусу податкового резидентства враховується тільки, якщо резидентський статус не можна визначити за попередніми критеріями.

Так, у справі № 520/22616/21 адміністративні суди прийшли до висновку, що позивач втратив статус податкового резидента України на основі таких фактичних обставин:

  • місце постійного проживання позивача знаходиться в Ізраїлі (підтверджується відміткою про взяття на консульський облік, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон),
  • у цій же країні перебуває і частина сім`ї позивача,
  • житло позивача знаходиться в Ізраїлі (підтверджується договором оренди),
  • провадження підприємницької діяльності здійснюється на території Ізраїлю (підтверджується угодою про надання послуг тощо).

У результаті в постанові Другого апеляційного адміністративного суду від 5 жовтня 2022 року зазначається, що ДПС повинна надати індивідуальну податкову консультацію (ІПК) з відповіддю на питання, податковим резидентом якої держави у визначений період вважатиметься фізична особа, з врахуванням висновків викладених у мотивувальній частині рішення суду.

У відкритті касаційного провадження у цій справі відмовлено ухвалою Верховного Суду від 09 листопада 2022 року (провадження № К/990/30902/22), тому вказане рішення апеляційного суду залишене в силі.

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Що робити для визначення податкової «прописки»

Отже, які кроки варто зробити вже сьогодні, враховуючи судову практику, щоб визначитися зі статусом податкового резидента вже сьогодні:

1. Проаналізувати свою поточну життєву ситуацію:

  • чи проживаєте в іншій країні понад 183 дні та маєте право на довгострокове проживання в цій країні,
  • чи маєте право на довгострокове користування житлом в іншій країні (власність чи довгострокова оренда),
  • чи ваша сім'я проживає з вами понад 183 дні в цій іноземній державі,
  • чи у вас не має зареєстрованого ФОП в Україні,
  • чи отримуєте доходи в іноземній державі (працевлаштовані в іноземній компанії чи маєте власний бізнес закордоном тощо).

2. Звернутися до ДПС із запитом на надання індивідуальної податкової консультації (ІПК) щодо свого резидентського статусу.

У разі отримання незадовільної відповіді (велика ймовірність отримати відповідь у вигляді цитування норм ПК України) звернутися до суду з позовом про оскарження отриманої ІПК та встановлення в судовому порядку втрати статусу податкового резидента через визнання цієї консультації незаконною та фіксації в мотивувальній частині рішення суду необхідних фактів.

Автор:
Михайлюк Яна
Адвокат, советник Totum LF Михайлюк Яна
Джерело: Мінфін
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