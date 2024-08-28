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28 серпня 2024, 10:46

Південна Корея, слідом за Францією, оголосила про претензії до Telegram

Президент Південної Кореї Юн Сук Ель закликав до ретельного розслідування злочинів сексуального характеру у цифровому середовищі після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що в чатах Telegram часто зустрічаються відверті фейкові зображення та відео за участю південнокорейських жінок, пише Reuters.

Президент Південної Кореї Юн Сук Ель закликав до ретельного розслідування злочинів сексуального характеру у цифровому середовищі після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що в чатах Telegram часто зустрічаються відверті фейкові зображення та відео за участю південнокорейських жінок, пише Reuters.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоКомісія зі стандартів зв'язку, державний регулятор ЗМІ, планує провести 28 серпня засідання, щоб обговорити заходи щодо боротьби з таким контентом та його розповсюджувачами.
Фото: Президент Південної Кореї Юн Сук Ель

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Комісія зі стандартів зв'язку, державний регулятор ЗМІ, планує провести 28 серпня засідання, щоб обговорити заходи щодо боротьби з таким контентом та його розповсюджувачами.

«Це експлуатація технологій із опорою на захист анонімності. Це явний кримінальний злочин», — сказав Юн під час засідання кабінету міністрів. При цьому він говорив про соціальні мережі загалом і безпосередньо Telegram не згадував.

За перші сім місяців цього року південнокорейська поліція зареєструвала 297 злочинів сексуального характеру, скоєних з використанням дипфейків. Це на 117 більше, ніж торік. Більшість обвинувачених були підлітками та людьми віком від 20 років.

Читайте: Французька прокуратура пояснила, у чому звинувачують Павла Дурова

Особливого резонансу набув аналіз газети Hankyoreh, яка вивчила канали Telegram, де поширювалися фейки за участю студенток університетів, а також учениць середніх та старших класів.

Профспілка вчителів та освітян Кореї заявила цього тижня, що їй стало відомо про деякі випадки, коли жертвами подібних маніпуляцій ставали школярі. Вона закликала розслідувати це питання. Своєю чергою Центр підтримки жертв сексуального насильства в армії повідомив про жінок-військовослужбовців, які постраждали від подібних фейків у чатах Telegram.

Репутацію месенджера в Південній Кореї було підмочено після того, як правоохоронці розкрили мережу Nth room, яка шантажувала людей їхніми відвертими фотографіями в чатах програми, схиляючи до сексуального рабства.

У 2020 році ватажок угруповання Чо Джу Бін був засуджений до 40 років ув'язнення. Його жертвами стали щонайменше 74 жінки, зокрема 16 підлітків.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника та гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле Бурже.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
28 серпня 2024, 11:07
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Боротьба зі свободою слова набирає оберти.
А кореєць спалився.
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