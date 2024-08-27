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27 серпня 2024, 8:50

Буковель vs Туреччина. Куди вигідніше інвестувати зараз

Питання інвестування залишається актуальним для українців навіть в умовах війни. Фінансові активи, що працюють на власника і генерують пасивний дохід дають більше впевненості, що кризовий період не буде фатальним. Одним із таких інструментів, який стає дедалі популярнішим в Україні та світі, є дохідна нерухомість. Цей сегмент дає зрозумілу модель прибутку і вимагає мінімального залучення власника в операційні процеси.

Нині для українських інвесторів доступні варіанти дохідної нерухомості як усередині країни, так і за її межами. За фінансовою складовою поріг входження в такі проєкти є співставним, тож для ухвалення виваженого рішення та диверсифікації ризиків розглянемо особливості ринків прибуткової нерухомості в Карпатах, як найбільш привабливому регіоні для інвестицій всередині країни, та в Туреччині, як добре знайомому та зрозумілому українцям та популярному регіоні для інвестицій.

Принцип, за яким працює дохідна нерухомість, усюди однаковий: девелопер створює проєкт, який передає в управління керуючій компанії для отримання прибутку власниками. Під час розроблення цих проєктів враховується кон'юнктура ринку, локація, туристичні потоки, собівартість і категорія готелю. Відмінності полягаютьу рівні надійності та досвіді операторів, тривалості туристичного сезону, наявності воєнних чинників, валютних ризиків за рахунок впливу макроекономічних чинників.

Інвестиційні проєкти в Україні

В Україні найбільш перспективним та відносно безпечним регіоном для інвестування вважається наразі Буковель, а також населені пункти поблизу: Татарів, Микуличин, Верховина, Яремче тощо.

Чому саме Карпати? Область доволі віддалена від території воєнних дій, але це найголовніший чинник. Ще до повномаштабного вторгнення в розвиток та інфраструктуру, наприклад, курортного Буковелю проінвестовано мільярди і місце набуло популярності серед українців і навіть подекуди серед туристів з сусідніх країн.

За рівнем прибутковості українські девелопери зараз обіцяють 6−12% річних, не враховуючи валютних ризиків. Проте, слід зазначити, що на прибуток від нерухомості в регіоні значним чином впливає сезонність. І хоча наразі багато українців обмежені в виїзді за кордон, популярність регіону в міжсезоння суттєво не змінилася. Зараз, поки триває війна, на завантаженість номерного фонду значним чином впливає не лише фактично повна відсутність туристів з сусідніх країн, а й значна обмеженість для багатьох українських подорожувальників, а на це впливають як мобілізаційні заходи, економічні чинники, так і загальна атмосфера війни, що не толерує активні відпочинкові настрої. Тож, не завжди обіцяні прогнози дохідності реалістичні з огляду на ці фактори.

Інвестиційні проєкти в Туреччині

Натомість ринок дохідної нерухомості Туреччини вирізняється довгим гарячим туристичним сезоном (близько 250 днів на рік), а країна посідає 4 місце у світі як найбільш частовідвідувана, що дуже впливає на річну прибутковість. За рахунок сезонності прибутковість становить від 8% до 12% річних.

Також свою роль відіграє більш стабільне валютне середовище і потоки туристів з усього світу. Великий внутрішній ринок, активні зовнішні інвестиції, лояльна політика держави щодо підтвердження легальності коштів, низькі податки, а також можливість придбання житла віддалено — це відповідь на питання, чому нерухомість в Туреччині зараз користується попитом. В тому числі і серед українців, які не лише прагнуть мати для себе другий безпечний дім в курортному регіоні, а й надійне джерело доходів. Загалом за статистикою, в регіон інвестують громадяни більше ніж 100 країн світу.

Головний фактор високого прибутку від дохідної нерухомості

Досвідчені гравці розуміють, що інвестиційна нерухомість — це не власність, а грошовий потік. Тут важлива саме роль керуючої компанії, а також умови, обмеження і вплив, який вона дає власнику. Прибуток з дохідної нерухомості зазвичай повністю пасивний, він не передбачає постійне залучення власника в операційну діяльність. Це одночасно плюс і мінус. Тому приорітетніше інвестувати в проєкти, якими керуватимуть відомі компанії з прозорими умовами.

Саме такий нещодавно запустили і відомі українські компаній. Харківські девелопери «Житлобуд-2», «Teus Group» спільно з турецьким забудовником будуть преміальний комплекс DESIRE в турецькій Анталії. Управління нерухомістю, тобто усі клопоти з орендарями, дрібними ремонтами, та будь-чим іншим бере на себе світовий готельний бренд Best Western та їх спеціалісти з управління нерухомістю. Партнерство з однією з найбільших готельних мереж у світі прогнозує дохідність до 12% річних з виплатами в євро. Інвестор в такому разі тільки отримує дивіденди, тобто це повністю пасивний дохід.

Житловий комплекс преміум-класу DESIRE складається з резиденцій та готельних апартаментів. Номер в готельній частині можна придбати як цілком, так і ¼ або ½ номеру. Таким чином мінімальний поріг входу в проєкт становить від 40 тис євро.

приклад розрахунку прибутковості об'єкта інвестування за 10 років для апартаментів Standart 1+1 площею 38,6 м²


ТОП-3 аргументи для інвестування в прибуткову нерухомість у кожній із локацій

Переваги інвестування в Буковель:

  • популярна локація, що розвивається, буде гарантовано затребувана серед туристів, а отже, приноситиме дохід;

  • легка доступність для власного відпочинку;

  • інвестування грошових коштів в економіку власної країни.

Переваги інвестування в Туреччину:

  • міжнародний фінансовий ринок за прозорими правилами та значно меншими ризиками;

  • отримання доходу у валюті;

  • точка диференціації на зростаючому ринку завдяки постійному потоку туристів з усього світу.

Інвестуючи, потрібно також подумати про те, на яких умовах можна вийти з проєкту. Тобто слід відстежувати ситуацію не тільки на первинному, а й на вторинному ринках — чи затребуваний цей формат нерухомості, чи є попит на цей комплекс і цю локацію тощо.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
27 серпня 2024, 10:43
#
В фодновий ринок, довгострокові облігації та золото. Сюди вигідніше інвестувати. Не дякуйте.
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0
financialGenius
financialGenius
27 серпня 2024, 11:21
#
Ты не говори таких слов местным форумчанам… Они только овгз и слышали и молиться на такой инструмент… посчитать «прибыль» у них не всегда получается …
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