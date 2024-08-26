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26 серпня 2024, 9:22

Банки Грузії почали відхиляти перекази через російську «Золоту корону» після санкцій США

Декілька грузинських банків припинили співпрацю із системою грошових переказів «Золота корона» після введення санкцій щодо одного з розробників. Про це пише Moscowtimes.

Декілька грузинських банків припинили співпрацю із системою грошових переказів «Золота корона» після введення санкцій щодо одного з розробників.

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Деталі

«Користувачі повідомляють, що TBC Bank взагалі прибрав вкладку „Золота корона“ зі свого додатку, сервіс Rico не видає раніше надісланих платежів, а „Bank of Georgia“ відхиляє перекази. Банк „Credo“ поки що приймає», — повідомляє телеграм-канал «Микола Левшиць — channel in Georgia / Грузія».

Офіційної інформації про заборону платіжної системи на території Грузії не оголошувалося «Золота корона» є лідером за кількістю грошових переказів з росії до Грузії.

Нагадаємо

Напередодні Мінфін США вів санкції щодо трьох російських компаній фінансового сектора — «Атол», «Діасофт» та Центр фінансових технологій (ЦФТ). З останнім тісно пов'язана «Золота корона». Ця популярна платіжна система раніше входила до групи ЦФТ. Центр її створив і, пов'язана з ним, компанія «ЦФТ-Сервіс» володіла оператором «Золотої корони», РНКО «Платіжний центр».

ЦФТ розробляв програмне забезпечення для «Золотої корони», зокрема мобільний додаток, як зазначено на сайті її оператора.

Компанія на своєму сайті серед послуг, що надаються, вказує підтримку взаємодії з «Золотою Короною» в частині роботи з картками та грошовими переказами, у тому числі формування реєстру трансакцій та передачу його в операційно-кліринговий центр платіжної системи та банку. Це дозволяє обслуговувати картки платіжної системи у банках та здійснювати перекази.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
26 серпня 2024, 9:26
#
Доки американський фрайд чікен в грузинське гузно не копне — не почухаються
+
+15
Rubi0
Rubi0
26 серпня 2024, 9:55
#
Грузины просто пошли путем который кстати предлагал Зеленский на выборах, просто обнести забором мятежный регион и жить дальше. При этом на беглых россиянах они уже заработали десятки млрд долларов, а Абхазы глядя на это сами задумались нафиг им та независимость.
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