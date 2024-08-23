Головне за тиждень: Рекордні ціни на золото, підвищення податків та арешт рахунків

Золото продовжує свій карколомний зліт: цього року благородний метал уже подорожчав на 21%, і на 32% — за останній рік. Такі високі показники дозволили золоту стати одним із небагатьох основних класів активів, які досягли нових історичних максимумів. На відміну від попередніх «бичачих» ринків золота, нинішнє ралі відбувається в унікальних умовах. Але головне питання, яке хвилює інвесторів, — як довго зберігатиметься «бичачий ринок».

Україна відновлює продаж електроенергії за кордон

У неділю, 25 серпня, Україна відновить експорт електроенергії до Європи через профіцит потужності в енергосистемі.

У МВФ вважають, що підвищення податків Україні не уникнути

Прогрес в ухваленні податкових змін міжнародні донори України сприймуть як важливий сигнал. Такий коментар зробив Гевін Грей, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні, під час онлайн-події, організованої «Центром економічної стратегії».

Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для населення та виробників тепла

Кабінет міністрів продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни 2025 року.

За що банк має сплатити клієнту пеню і як не натрапити на подвійну комісію

У липні читачі «Мінфіну» залишили 412 відгуків на роботу банків, із яких 374 було зараховано та надіслано на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі і що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Падіння курсу євро: Що відбувається? Що буде з курсом євро? Чи скуповувати зараз євро? (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

Падіння курсу євро

Чому росте курс євро?

Що буде з курсом євро?

Чи варто зараз скуповувати євро?

Прогноз курсу долара та євро на період з 22 по 28 серпня

Малі банки переключають клієнтів на довгі депозити: де все ще можна заробити 16% річних за 91 день

Малі банки потроху переключаються на довгі депозити, але й намагаються утримати високі ставки на короткі. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Провайдерів виганяють з ФОП

20 серпня 2024 року Головне управління ДПС у Дніпропетровській області видало роз’яснення, згідно з яким провайдери не можуть бути платниками єдиного податку.

«Мінфін» розбирав скарги на арешт рахунків: чи блокують вже картки ухилянтів

Арешти банківських рахунків залишаються гострою проблемою для українців. Найбільше страждають власники карткових, поточних, депозитних та інших видів рахунків, яким різко відрізають доступ до грошей. Тому кількість скарг споживачів фінпослуг продовжує зростати. «Мінфін» з'ясував, чому так відбувається.

Відгук липня: чому за товар, придбаний в інтернет, можна попасти на подвійну комісію

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у липні. Ним став наш читач під ніком Vlad Akters. Цей відгук може бути корисним тим нашим читачам, які купують товари в інтернеті, і ось чому.

Влада переписує законопроєкт про підвищення податків — Forbes