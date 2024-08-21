За що банк має сплатити клієнту пеню і як не натрапити на подвійну комісію

У червні читачі «Мінфіну» залишили 412 відгуків на роботу банків, із яких 374 було зараховано та надіслано на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі і що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Перестановки у рейтингу: що змінилося за місяць

У липні читачі «Мінфіну» залишили більше проблемних відгуків, ніж місяцем раніше (147 проти 130), а банки залагоджували клієнтські проблеми приблизно в тому ж темпі, що і в червні (80 проти 78).

Трійка найактивніше коментованих банків знову не змінилася: 65 відгуків було зараховано на адресу Приватбанку, 48 відгуків припало на Абанк, 41 — на monobank. За кількістю проблемних питань від клієнтів ці банки також були попереду. Приватбанк отримав 37 проблемних відгуків, 27 —monobank, 26 — Абанк.

Щодо питання залагодження клієнтських проблем, то тут, як і минулого разу, попереду були знову чотири банки. monobank залагодив 21 проблемне питання, 20 проблем вирішив Абанк, по 10 припало на Приватбанк та ПУМБ.

За середніми оцінками зростання показали п'ять банків, найбільше — O.Bank (+0,04 п.) та Укрексімбанк (+0,02 п.). Ще три банки — Кредобанк, Прокредит Банк та Універсал Банк — показали приріст на 0,01 п.

Трійка лідерів цього разу змінилася за рахунок появи Альянс Банку: фінустанова набрала 100 відгуків у липні і після цього автоматично стала учасницею народного рейтингу банків зі середніми оцінками 3,38. Найвищу середню оцінку в липні має Прокредит Банк, який покращив свої показники на 0,01 п. (3,62), показники Абанку не змінилися (3,1), monobank втратив 0,01 п. (2,83).

Трійка лідерів народного рейтингу банків у липні залишилася незмінною: Абанк (22,8), monobank (17,4) та Прокредит Банк (14,1). За місяць Абанк додав 0,1 п., показники mono знизились на 0,2 п., а показники Прокредит Банку не змінилися.

Найбільше загальний рейтинг за місяць знизився в Ощадбанку (-0,4 п.), Сенс Банк показав зниження на -0,3 п. По 0,2 п. втратили Приватбанк та monobank, ще пять банків втратили за липень по 0,1 п. Зростання в липні показали сім фінустанов, серед яких найбільше зросли O.Bank та банк Глобус (+0,2 п.) Абанк, Восток банк, Правекс Банк, Універсал Банк та Юнекс Банк додали по 0,1 п. Рейтинг ще 9 банків у липні не змінився.

Серед інших змін у рейтингу:

Новачок рейтингу — Альянс Банк — відразу вийшов на 6 місце і, відповідно, посунув всіх, починаючи з цього місця.

Крім цієї основної зміни, Восток Банк посунув на 1 сходинку Кредобанк.

Ідея Банк на одну сходинку випередив Сенс Банк.

Укрсиббанк так само випередив на 1 сходинку ОТП Банк.

Нагадаємо, те, наскільки уважними є банки до своїх клієнтів, впливає на їхню позицію у Народному рейтингу банків. Рейтинг складається на базі відгуків читачів «Мінфіну», які портал збирає з 2010 року. За цей час їх накопичилося майже 40 тис. Згідно з чинною методикою оцінки банків-учасників Народного рейтингу, якщо скаржник протягом 30 днів не прокоментує ситуацію, його проблема вважатиметься вирішеною.

Такий підхід застосований, аби скарги не накопичувалися, а рейтинг відображав реальний рівень лояльності банків до своїх клієнтів. При цьому користувач, у разі відсутності реакції банку на його скаргу, може натиснути кнопку «проблему не вирішено» — і 30-денний термін відраховуватиметься знову.

Також кожен читач «Мінфіну» може оцінити роботу банку, розповісти про свою проблему та залишити на сайті заявку на її вирішення. Щомісяця редакція обирає найкращий відгук та нагороджує автора.

Що робити, якщо не повертають вкрадені гроші

Читач під ніком SavickiGL перевіряв баланс у застосунку Приватбанку і виявив, що протягом останніх трьох днів із його рахунку було проведено 97 незаконних списань на суму понад 56 тис. грн. Списувались ці гроші на користь Facebook Meta у доларах та юанях.

При цьому він каже, що не отримав жодного повідомлення від банку щодо цих списань. Найнеприємніше, що всі списання були за рахунок кредитних коштів, за якими клієнту доведеться сплачувати відсотки.

«Тобто получається так, що банк, який не забезпечив належну безпеку грошей на моєму рахунку в результаті чого третіми особами незаконно, без мого відома та без підтвердження були списані кредитні гроші, ще й буде брати з мене як з потерпілої особи проценти нібито за їх користування.

Чому, коли щомісячно на протязі 10 років поповнюєш один й той самий рахунок мобільного телефона до тебе приходять СМС для підтвердження, а коли у тебе знімають гроші в доларах, юанях незрозуміло за що й ким, ніякі підтвердження банк не надсилає?", — пише він.

SavickiGL відразу звернувся із заявою до банку та поліції. Банк у листуванні з клієнтом повідомив, що звернувся з оскарженням транзакцій до платіжних систем, і що це оскарження може забрати 45−120 днів. Водночас вже за декілька днів банк повідомив клієнту, що платіжні системи відмовили у поверненні коштів по 11 заявках із 97.

Ми звернулися до Приватбанку за коментарем, у банку утримались від коментаря, проте наголосили, що надали всі відповіді клієнту особисто.

У більшості відгуків щодо шахрайства, які читачі залишають на нашому порталі, вони пишуть, що не вводили особистих даних на «лівих» сайтах, і загалом не робили нічого, що могло б скомпрометувати їх картку. Водночас, каже юристка ЮК «Де-юре» Аліна Кулава, злодії кожен день вдосконалюють свої навички щодо віртуозного ошукування українців. «Ще у 2023 році Національна поліція України повідомляла, що для успішного списання шахраями коштів із банківських рахунків все, що потрібно знати, — це лише номер телефону» — каже вона.

Щодо взаємодії банку та клієнта у подібних випадках шахрайства, юристка — на боці клієнтів.

Банк зобов'язаний отримати згоду клієнта на списання

«Згідно з ч.1 ст. 42 Закону України «Про платіжні послуги», банк зобов’язаний отримати згоду клієнта на виконання кожної платіжної операції. Відповідно до ч. 12 ст. 86 даного Закону, банк несе відповідальність за неакцептованими платіжними операціями (які виконані без згоди клієнта).

У разі виконання платіжної операції без згоди клієнта, банк зобов’язаний негайно після отримання повідомлення клієнта, повернути за рахунок власних коштів суму платіжної операції, проведеної без згоди клієнта, на його рахунок", — пояснює Аліна Кулава.

Банк має захистити клієнта від шахрайства

За словами юристки, чинним законодавством встановлено, що відповідальність за збереження на рахунках клієнтів коштів (у випадку належного виконання клієнтом обов’язків, які передбачені договором про банківське обслуговування щодо безпеки власних даних) несе банк.

Якщо банк не зміг захистити свого клієнта від шахрайства та переказав кошти без його волевиявлення, він зобов’язаний відшкодувати клієнту ці втрати.

«Щобільше, банк зобов’язаний сплатити клієнту пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день від дня списання з рахунку клієнта коштів за неакцептованою платіжною операцією до дня повернення коштів на рахунок клієнта», — уточнює Аліна Кулава.

Яку роль грають платіжні системи

Щодо апелювань банку до платіжних систем, які, буцімто, відмовили у поверненні грошей за 11 трансакціями, юристка також на боці клієнта.

«Це не проблема клієнта, що банк не зміг повернути гроші. Відповідно до ч. 12 ст. 86 Закону України „Про платіжні послуги“, банк повинен повернути клієнту суму платіжної операції, проведеної без його згоди, за рахунок власних коштів», — наголошує вона.

Як діяти, якщо вас ошукали шахраї: 5 перших кроків

Юристка надає покроковий алгоритм дій, якщо клієнт вже опинився перед фактом шахрайських списань.

Відразу заблокувати картку, повідомити у телефонному режимі банк про випадок списання грошей без згоди клієнта. Звернутись до поліції із заявою про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку, отримати підтвердження отримання та реєстрації цієї заяви поліцією. Письмово звернутись до банку з вимогою повернути списані кошти без згоди клієнта та вимогою письмово надати інформацію коли, яким чином, на які рахунки були переказані кошти. Звернутись із заявою до поліції для отримання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (згідно ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчі не пізніше 24 годин із моменту отримання заяви зобов’язані внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; цей витяг підтверджує факт відкриття кримінального провадження). Зібрати якомога більше документів, які підтверджують вчинення шахрайських дій, та звернутись до суду за захистом свого порушеного права.

Як придбати товар в інтернеті та отримати за це подвійну комісію

Наш читач Vlad Akters, власник кредитної картки Сенс Банку, замовив товар онлайн та сплатив за його доставку на Новій Пошті. Яким було його здивування, коли довелося заплатити зверху 1 500 грн.

«Історія — я розрахувався кредитною картою цього банку через термінал за послуги НП розраховуючи на кредитні кошти та на пільговий період їх використання. Як виявилось, цей розрахунок був списаний як готівкова операція по кредитним коштам. І було знято дві суми комісії майже на 1500 грн», — розповідає він.

«І ще вишенька на торті — банк всі ваші перерахування на закриття кредиту зараховує спочатку на безготівкові операції (там де банк ніяким чином не може заробити) а тільки в кінці на псевдо «готівкові» (щоб максимально витягнути з клієнта проценти за як би штучно створену «готівкову» операцію).

В сповіщеннях он-лайн банкінгу є все — і про забудовників і кредитування, і як купити валюту і … — а ось сповіщення, що у вас якимось чином, коли ви зовсім того не підозрюєте, сформувався якийсь кредит по штучно сформованій «готівковій» операції (або якійсь іншій) — цього нема. Бо для чого — це ж банку вигідно. Ну раз вигідно, то мені ні", — обурюється він.

У схожій ситуації опинився й іншій наш читач Vasily Pupkindt, який «влетів» на 123 грн комісії під час купівлі товару на Prom.

Що кажуть банки та продавці

У листуванні з клієнтом Сенс Банк повідомив, що платіж дійсно пройшов, як P2P-переказ. «Такі ресурси, як Нова Пошта чи, наприклад, Prom, проводять операції на своєму ресурсі як р2р, банк не може вплинути на сторонній ресурс, це як ви змусите магазин продавати не велосипеди, а кімнатні рослини, це їх умова, і це їх ресурс, на який банк не може повпливати», — відповіли у банку.

«Щодо погашення, то насамперед кошти погашають безготівкові операції, після чого лише готівкові, так відбувається для того, щоб клієнти не випали з пільгового періоду, в який і входять безготівкові операції, адже готівкові в пільговий період не входять, тому і погашаються в останню чергу. Така логіка була зроблена для більшої зручності клієнтів, і на це банк не може впливати, а оскільки оплата проводилась за рахунок кредитних грошей, то, відповідно, за це була знята комісія», — пояснили в банку клієнту другий аспект його претензії.

Щодо попереджень, то банк відповів, що не може робити попереджувальні екрани у сторонніх застосунках.

З відповіді Ощадбанку теж випливає, що в цій ситуації від банку мало що залежить.

«Тип платежу залежить від способу «Пром оплати», а інформація про тип платежу, що здійснюється, передається до банку, який, зі свого боку, обробляє цей платіж, відповідно до встановлених правил.

Згідно з умовами на сайті https://prom.ua/ua/, комісія за переказ коштів, що сплачується платником (покупцем), становить 1% від суми переказу (вартості замовленого товару) +5 грн при замовленні на сайті компанії.

Банк-емітент платіжної картки може стягувати комісію, розмір якої залежить від умов обслуговування картки. У випадку повернення коштів покупцю повертається вартість замовлення + комісія за переказ коштів (1%+5 грн). Комісія від банку-емітенту не повертається.

Таким чином, банк не має змоги вплинути або змінити тип платежу. Для з’ясування питань, пов’язаних із платежами на Prom.ua, варто звертатися безпосередньо до служби підтримки Prom.ua", — повідомили нам у банку.

Під час таких оплат, розповів нам директор із інновацій NovaPay Олексій Рубан, клієнт може «попасти» на ще одну комісію: деякі банки беруть її за перекази на картки NovaPay. Проблем у такій схемі післяплати, в тому що стосується P2P-переказів, він не бачить.

«Такі перекази між фізичними особами — повністю законні як за українським законодавством, так і за правилами міжнародних платіжних систем Mastercard та Visa», — підкреслює Олексій Рубан і радить встановити застосунок NovaPay, щоб сплачувати без комісій.

Що передувало

Насправді, цій історії вже багато років. У 2018 році співзасновник monobank Олег Гороховський писав, що деякі українські торговці «домовляються з деякими банками на наступну схему проведення транзакцій за картками: банк ставить торговцю POS-термінал, а одержувачем коштів при оплаті картою виступає не юрособа і не ПП, а фізособа. Платіж при оплаті карткою проходить, як платіж від однієї фізособи до іншої».

Річ у тім, що коли власники карток оплачують покупки в магазинах або інших торгових точках, банки отримують комісію interchange від платіжних систем, що дозволяє не стягувати комісію з клієнтів. Але при P2P-переказах платіжні системи не компенсують interchange, і банки змушені брати комісію. Це особливо стосується переказів із використанням кредитних коштів, де комісія може становити 4% і більше.

Клієнт у таких обставинах нестиме додаткові витрати, банки недоотримують гроші, а держава, найімовірніше, не доотримує податки, «оскільки фізособи, які використовуються у схемі, весь час змінюються та виторг вочевидь не декларують», — писав тоді Гороховський та закликав НБУ та фіскальні органи звернути на це увагу.

Тоді monobank та Приватбанк запровадили обмеження при оплаті за рахунок кредитного ліміту, які проходять як P2P-перекази. В застосунку Сенс Банку це можна зробити вручну, але, річ у тім, що застосунки не завжди є інтуїтивно зрозумілими, а клієнт не завжди має час розібратись у налаштуваннях.

Можливо, банкам, які зараз отримують негатив через такі комісії, варто замислитись над тим, щоб також автоматично налаштувати свої застосунки так, щоб клієнт не втрачав гроші на зайвих комісіях. Тим паче, що з червня запроваджені обмеження на суми та кількість P2P-переказів, фінальне рішення може з'явитися вже днями.

Ми звернулись за коментарем до Нацбанку, та повідомимо читачів про те, що з цього приводу думає регулятор.

На що скаржились ще у липні

Чи може банк заблокувати через судимість

Читач під ніком starsol написав, що Приватбанк обмежив із ним ділові стосунки і не повідомив про причину блокування.

«Лише згодом мені самостійно вдалося вияснити, що це обмеження 1.2 за їхнім кодифікатором, а саме — через те, що десятки років тому я притягувався до кримінальної відповідальності. Як і де служба безпеки філіалу банку в Полтавській області змогла добути цю інформацію та ще й використати її на шкоду клієнту — окреме питання, яким буде займатися поліція, куди я направив відповідну заяву», — написав starsol.

«Я вже не перший рік займаюсь операціями з цінними паперами, а тепер не можу через уведені обмеження ні купити ні продати свої облігації, через що вже поніс певні матеріальні збитки, не говорячи про моральні. Та й цікаво — яким чином наявність судимості в громадян може обмежити їх право на проведення законних фінансових операцій?», — додав читач.

В Приватбанку нам повідомили, що надали всю необхідну інформацію клієнту в особистому порядку.

Юрист ЮК «Арес» Ігор Терещенко зазначає, що судимість не може бути підставою для обмеження права клієнта банку розпоряджатися своїми коштами. Максимальний строк погашення судимості складає вісім років з моменту відбування покарання, і після його завершення особа вважається несудимою. Таким чином, судимість не може бути причиною відмови в обслуговуванні рахунку.

Він також пояснив, що правові підстави для відмови банку у співпраці з клієнтом визначаються законом про фінансовий моніторинг і не включають наявність погашеної судимості. Доступ до конфіденційної інформації, включно з даними про судимість, обмежений, і несанкціонований збір таких даних порушує Конституцію України.

«Теоретично банк міг правомірно отримати відомості про судимість дописувача, однак це є малоймовірним. Раджу клієнту звернутися до банку для з’ясування того, звідки в розпорядженні банка з’явилися відповідні дані», — каже Ігор Терещенко.

Якщо вирішити спір з банком в позасудовому порядку не вдається, він вважає перспективним варіантом звернення до суду.

«Іншим людям, які можуть опинитись у подібній ситуації, раджу за захистом своїх прав звертатися до Національного банку України, як регулятора банківської системи, і до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — з питань порушення законодавства про персональні дані», — радить юрист.

Чому банки можуть заблокувати рахунок після покупки на 80 грн

Є випадки, коли банки блокують рахунки за мізерні суми. Одна наша читачка написала, що її заблокували через переказ у 200 грн, інший наш читач поскаржився, що отримав блок через купівлю у магазині на 80 грн.

Ми звернулись за коментарями до банків, але на момент публікації відповіді від Альянс банку не отримали, а в Приватбанку відповіли, що надали відповіді клієнту особисто.

Адвокат та керівник практики податкового права юридичної компанії «Приходько та партнери» Євген Ясинський каже, що зараз діє правова норма, згідно з якою потрібно перевіряти походження готівкових коштів, сума яких перевищує 400 тисяч гривень чи рівнозначний еквівалент у валюті інших країн. Але ця підстава є далеко не єдиною, на яку звертають увагу банки.

«Запит може бути зроблено ще й тоді, коли представники банку побачили, що особа робить нетипові для себе фінансові операції. Наприклад, вони можуть не відповідати фінансовому стану, який легко побачити за звичними операціями за рахунком.

У Постанові Нацбанку № 65 викладено понад 70 ознак сумнівних/підозрілих операцій, дій, які можуть бути підставою для припинення стосунків із людиною та закриття його рахунків. Ці ознаки стосуються всіх видів діяльності банку та операцій клієнта", — пояснює юрист.

Він також звертає увагу на те, що у банках процес фінмоніторингу автоматизовано, за всім стежать комп'ютерні програми, до алгоритму яких внесено відповідні налаштування. Судячи з його відповіді, блокування через дрібні операції, на які наші читачі раніше не скаржились, можуть стати нормою.

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Знову без світла: як банки давали раду блекаутам

На липень припало найбільше відключень світла за всі літні місяці, отже, не дивно, що наші читачі активно скаржились на роботу банків під час блекаутів. Найбільше дісталось двом банкам — Приватбанку та Райффайзену.

Клієнти скаржились на те, що відділення, куди вони звернулись, не працювали під час відключень.

«Три дні поспіль не працюють відділення банку. Всі аптеки та магазини підключають генератори, а ПриватБанк, кажуть «не заробив», — пише читач із Житомира.

«На жаль, у відділенні де обслуговується наша компанія, відсутній генератор. Тому, коли відбуваються відключення електроенергії наше відділення працює тільки в режимі консультації, що зовсім не зручно, особливо коли є потреба швидко зробити банківську операції безпосередньо у відділенні» — скаржиться читачка з Івано-Франківська на відділення Райффайзен Банку.

«Обслуговування і сервіс, які надають працівники завжди на високому рівні. Але сьогодні моє питання, з яким я звернулася не було вирішене тільки через те, що не було світла у відділенні. Уявіть собі, що я маломобільна людина, яка замовила таксі до відділення, а ще хочу наголосити, що це єдине відділення Райффайзен у Івано-франківську до якого є заїзд авто і де, на велике щастя, є паркувальні місця не отримала послуги, за якою звернулася тільки через те, що коли немає світла дівчата тільки консультують», — пише ще одна читачка з Івано-Франківська знов на адресу Райфу.

«Ну от все влаштовує в банку, обслуговуюсь вже не перший рік і як фізособа, і як ФОП. Але те, що банк за півтора роки так і не зробив банкомати, які працюють при вимкненні світла, — це фіаско.

Частково генератори є на чергових відділеннях, але ж чергові відділення працюють в п’ятиденному графіку як і стандартно більша частина населення. Виходить, при вимкненнях світла неможливо зняти гроші, бо банкомати в будинках, де світла немає", — написала AnnaUKRN на адресу Приватбанку.

Інші скарги стосувались випадків, коли банкомат зїдав гроші під час відключень світла.

«Поповнювала власну карту Привату у терміналі самообслуговування в Т Ц Скаймол , поповнення було на 10 тисяч гривень купюрами по тисячі гривень. При натисненні на кнопку „завершити операцію“ гасне світло і вимикається термінал. 10 тисяч мені на карту так і не поступили, хоч в термінал вони успішно потрапили. Термінал ввімкнувся через деякий час, але, звісно, моя операція на ньому була вже перервана», — пише перша читачка.

«Все, що я встиг зробити, — вставити карту. Відразу після цього зникла електрика, згасло світло. Секунд за десять воно з'явилося знову і банкомат почав перезавантажуватися. Карта, звичайно, залишилася всередині. Я знаю, її не повернуть, доведеться перевипускати — політика безпеки.

Але! Коли я зайшов до операційної зали і розповів про свою проблему, мені повідомили, що іменну карту доведеться чекати 10 днів і… перевипуск обійдеться в 100 гривень. Як це? Це ж форс-мажор, якому однак банк міг запобігти просто встановивши відповідне обладнання, яке захищає від стрибків напруги або наслідків перемикань", — задається питаннями другий читач.

«Знімала гроші в банкоматі Райффайзенбанк (після вмикання світла було перезавантаження банкомата), гроші не видав, з картки списали. Подала заявку на повернення коштів, сказали очікувати 60 днів перша відповідь, такий регламент. Це не припустимо в умовах сьогодення! Цей Регламент треба змінювати, бо це умови війни!!!», — пише ще одна читачка.

Що казали банки

Фінустанови намагалися впоратись з претензіями клієнтів. Приватбанк пропонував клієнтам, які залишились без готівки, надалі скористатись послугою «готівка на касі», а читачу з Житомира відповів, що більшість відділень банку не мають автономного живлення та запропонував звернутись тільки в одне — по вул. Iвана Кочерги, 6.

Райффайзен Банк вирішив проблему читача з перевипуском іменної картки, а клієнтці з Івано-Франківська повідомив, що в Україні до Power Banking підключено 150 відділень банку, в Івано-Франківську працює такий один — по вул. Незалежності, 19.

Загалом станом на 1.07.24 року в усіх регіонах українські банки мали 5 083 відділення. Станом на 16 серпня енергонезалежних відділень, тобто приєднаних до мережі Power Banking, було 2 396 (47,12%) у всій Україні.

Найбільшу кількість енергонезалежних відділень мала наступна п'ятірка банків:

Банк Чергові відділення % від загальної к-сті відділень Приватбанк 487 43,48% Ощадбанк 443 37,70% Райффайзен Банк 150 45,32% Укргазбанк 117 53,67% ПУМБ 89 39,91%

В адміністративних центрах станом на 16 серпня функціонує 1 435 чергових відділень різних банків. Щодо міст, що були згадані у відгуках, то читачам корисно буде дізнатись, що найбільше чергових відділень у Києві, Житомирі, Івано-Франківську та Миколаєві мають наступні банки, до яких можна звернутися у разі відключення світла, якщо потрібно зняти гроші тощо:

Місто К-сть чергових відділень Відділення банків Київ 364 Приватбанк — 74

Ощадбанк — 42

Укрсиббанк — 22 Івано-Франківськ 45 Приватбанк — 6

Ощадбанк — 3

Укргазбанк — 3

Абанк — 3

Ідея Банк — 3 Миколаїв 39 Приватбанк — 7

Ощадбанк — 6

Укргазбанк — 2

Абанк — 2

ПУМБ — 2

МТБ — 2

Банк Восток — 2 Житомир 33 Приватбанк — 6

Ощадбанк — 3

Укргазбанк — 3

Абанк — 2

ПУМБ — 2

Як банки функціонуватимуть під час блекаутів далі

Минулого разу ми запитали НБУ, чи планує регулятор вносити зміни щодо дії Power Banking, наприклад, збільшувати кількість відділень у мережі, оновлювати умови тощо. Тоді Нацбанк відповів, що не планує цього робити, та повідомив, що банки виконують та перевиконують вимоги Постанови НБУ № 23. Водночас він також повідомив, що «за наявності ресурсів та можливостей у банків, а також відповідного запиту у їхніх клієнтів, банки можуть самостійно розглядати питання щодо приєднання додаткових відділень до мережі Power Banking».

Тож, ми спитали у банків, як вони підготувались до можливого нового раунду блекаутів та чи планують вони збільшувати кількість енергонезалежних точок доступу клієнтів до своїх послуг. Частина з банків запевнила нас, що вже зробила максимум.

Наприклад, всі 4 відділення Прокредит Банку енергооптимізовані та працюють як чергові під час блекаутів. Начальник управління розвитку приватних клієнтів банку Григорій Багнюк розповів, що усі офіси та зони самообслуговування Прокредит Банку обладнані альтернативними джерелами енергозабезпечення, більшість з них уже мають системи накопичення електроенергії, триває процес дообладнання такими системами решти локацій.

Банк використовує власну дахову сонячну електростанцію у головному офісі, а також інші технології для енергозбереження. Зокрема, будівля оснащена автоматизованою системою моніторингу та керування, яка оптимізує енергоспоживання.

Схожа ситуація й в Глобус банку: з 32 відділеннь 90,6% (29) вже приєднані до мережі Power Banking, каже перша заступниця голови правління Глобус банку Олена Дмітрієва.

Інші банки готуються до осіннього сезону і, судячи з відповідей, до кінця року не планують масштабних змін щодо енергоапгрейдів, доробляючи те, що почали раніше.

Зокрема, начальниця служби трансформації Укрсиббанку Світлана Тюгаєва повідомила, що 86 відділень у всій Україні (понад 40%) є енергонезалежними, і уточнила, що всі 100% відділень банку забезпечено генераторами та альтернативними провайдерами зв'язку.

«Наразі залишаються поодинокі питання щодо покращення каналів зв'язку, оскільки не всі провайдери інтернету можуть забезпечити надійну роботу каналів зв’язку протягом періодів відключення електроенергії, але банк вирішує ці питання та планує закрити до початку складного сезону, який прогнозується восени», — каже вона.

Резервним електроживленням забезпечені також і 100% відділень Кредобанку, каже виконавчий директор банку Оксана Стецьків. «Із них 95% — забезпечено власними генераторами, і 5% — за рахунок обладнання орендодавця. Відповідно, за відсутності електроенергії відділення Кредобанку забезпечують обслуговування клієнтів», — каже вона і додає, що 49,23% (32 відділення) банку працюють як чергові під час відключень світла.

В Укрексимбанку джерелами безперебійного живлення та генераторами електроенергії забезпечені понад 80% відокремлених підрозділів банку (в т.ч. чергові відділення), а працюють як чергові під час відключень — 26 відділень (56,5%).

Директор із ризиків банку «Південний» Вікторія Скоч розповіла, що 26 відділень є черговими (59,09%). Водночас, за її словами, всі відділення банку, незалежно від включення до банківської мережі Power Banking, забезпечені генераторами, є енергонезалежними та забезпечують виконання банківських операцій для своїх клієнтів.

В Ощадбанку генераторами забезпечні 590 відділень, 450 (39%) здатні працювати без електропостачання: забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, а на випадок блекауту будуть забезпечені посиленою інкасацією готівки. Фінустанова також запустила 5 броньованих мобільних підрозділів на прифронтових територіях, які повністю автономні та у разі потреби працюватимуть навіть в умовах тривалої відсутності зовнішнього джерела живлення. Про те, чи планують вони збільшувати кількість таких відділень, у банку відповіли, що інформуватимуть про це клієнтів на сайті.

Збільшення кількості енергонезалежних відділень до кінця року не заплановане в Сенс Банку, чергових відділень вже 77 (55,4%), а мережа АТМ налічує 435 активних банкоматів. 200 із них знаходяться у локаціях, де є резервні джерела живлення, у тому числі це всі відділення банку.

Розширювати мережу чергових відділень не планують й в Укргазбанку, адже таких вже 55,5% (121 відділення). Водночас понад 90% відділень банку забезпечені генераторами для безперебійної роботи та обслуговування клієнтів.

Для підтримки каналів зв’язку у відділеннях наявні Starlink, які в разі необхідності можуть підстраховувати, якщо виникнуть проблеми у провайдерів. В банку також повідомили, що створюють резервний парк генераторів, оновлюють вже існуючий на сучасніші та потужніші моделі, акумулюють паливо для них, підключають до інверторів, забезпечують резервні канали зв’язку.

Які банки планують вкладатись в енергетику

Вагання банків щодо збільшення кількості чергових відділень пояснюється просто: це дорого. Причому на споживача ці затрати не перекладаються, каже перша заступниця голови правління Глобус банку Олена Дмітрієва. За її оцінками, «базова» одноразова сума в середньому на одне відділення складає близько 150 тис. грн. В цю суму входить:

придбання генераторів;

облаштування схеми переключення на альтернативне джерело живлення;

облаштування альтернативних каналів зв’язку;

резервні сервери та забезпечення іншим технічним обладнанням, яке надійно забезпечує банківське обслуговування клієнтів та схоронність іх цінностей та персональних даних.

Є й постійні витрати: щомісячні експлуатаційні витрати на паливо можуть сягати до 30 тис. грн, — пояснює Дмітрієва.

Проте деякі банки планують в це інвестувати.

Розглядають можливість збільшити кількість енергонезалежних відділень у РВС Банку, повідомила нам директор Департаменту розвитку мережі РВС Банку Діана Яворська.

Планують збільшувати кількість відділень, що забезпечені альтернативними джерелами енергії, у Креді Агріколь, розповів «Мінфіну» директор Проксіміті бізнесу та мережі банку Олександр Куркін. При цьому 52 (40,94%) відділення банку у всій Україні в рамках проєкту Power banking вже забезпечені альтернативними джерелами енергії.

«По суті, згідно вимог, кожне третє відділення в області має бути енергонезалежним, на сьогодні ми вже маємо показник 55% у своїй мережі (станом на 1.07.24 у банка 32 відділення у всій країні — прим. ред). Наразі ми розширюємо свою присутність в західних областях і майже кожне нове відділення, яке відкривається банком, передбачає енергонезалежність», — каже Катерина Мелеш, директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро.

За її словами, окрім генераторів, якими обладнані чергові відділення, банк додатково «страхує» енергонезалежність відділень мережі PowerBanking комплексами Starlink.

В Акордбанку зараз фахівці проводять оцінку потреб у потужності та закуповують генератори та безперебійники, адже в планах — довести частку автономних відділень в мережі банків до 100%, повідомили у банку. Поки що частина відділень на час відсутності електроенергії продовжує працювати у режимі консультацій. Загалом банк має 80 точок, які працюють в режимі повного робочого дня за будь-яких умов із енергопостачанням (54,05%).

До 10 вересня 2024 року кількість відділень ОТП банку, забезпечених альтернативними джерелами живлення, буде збільшена до 88%, кажуть у фінустанові. Наразі чергових відділень у банка 47 (67%).

До 90% планує збільшити кількість чергових відділень Правекс Банк, наразі в мережі Power Banking 72% відділень (станом на 1 липня банк мав 41 відділення — прим. ред.). За словами заступника голови правління, керівника Головного управління бізнесу банку Семена Бабаєва це збільшення відбудеться «незабаром».

Необхідність вкладатись у енергонезалежність розуміють й у Юнексі.

«Ми ще минулого року обладнали генераторами усі наші відділення та під'єднали їх до мережі Power Banking. Крім того, забезпечуємо постійний контроль за працездатністю генеруючого обладнання, здійснюємо його сервісне обслуговування.

Поки що плани щодо розширення мережі відділень Юнекс Банку поставлено на паузу, але у разі відкриття нових офісів ми неодмінно б подбали про їхню працездатність під час відключень", — каже директор департаменту продажів Юнекс Банку Юрій Синиця.

Планує збільшувати кількість відділень з підключенням до резервних каналів електроживлення й Приватбанк. Наразі, повідомили нам у банку, регулярно працюють на резервному електроживленні 500−700 відділень щодня з таймінгом безперервної роботи 2−7 годин.

До мережі чергових відділень, що забезпечують надання послуг клієнтам у разі тривалої відсутності енергопостачання, входить 500 відділень (45%). Всі вони, повідомили у банку, забезпечені резервними каналами зв'язку (Starlink) та генераторами.