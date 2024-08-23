У неділю, 25 серпня, Україна відновить експорт електроенергії до Європи через профіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Україна відновлює продаж електроенергії за кордон
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«Відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці - суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції», — йдеться у повідомленні.
Енергетики пояснили, що задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано — кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої.
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Два способи подолання профіциту
Способів подолання профіциту може бути два:
- обмеження генерації українських сонячних електростанцій;
- відновлення експорту електроенергії в денні години.
Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.
В Укренерго зауважили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту — під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде.
Коментарі - 14
Тут як раз відео виклали з вашого засідання експертної ради
https://www.youtube.com/shorts/XzcPbOEn0po
А тепер запливають очі коли чітко написано що для збалансованої роботи потрібно віддавати кудись (експорт) виключно в момент профіциту, але ж треба побільше зради навалити.
Ви хоч в курсі що енергію в сховище підземне не закачаєш?
А маневрових електростанцій в нас майже не залишилось, може спочатку матчастину вивчиш перш ніж скиглити
питань би не виникало, нешановний juular, якби люди перш ніж щось сказати давали аргументи, але тут 95% це «кухарки»
давай покажи мені як ми експортували коли ти 7 годин без світла сидів
ти просто береш фрази стандартні з методички
для початку поцікався що таке перетоки, якщо ти дійсно людина, потім можливо зрозумієш що ми там «експортували», але якби хотів то розібрався, перш ніж писати заготовки