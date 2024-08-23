Україна відновлює продаж електроенергії за кордон

У неділю, 25 серпня, Україна відновить експорт електроенергії до Європи через профіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«Відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці - суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції», — йдеться у повідомленні.

Енергетики пояснили, що задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано — кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої.

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Два способи подолання профіциту

Способів подолання профіциту може бути два:

обмеження генерації українських сонячних електростанцій;

відновлення експорту електроенергії в денні години.

Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.

В Укренерго зауважили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту — під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде.