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23 серпня 2024, 16:02

Україна відновлює продаж електроенергії за кордон

У неділю, 25 серпня, Україна відновить експорт електроенергії до Європи через профіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У неділю, 25 серпня, Україна відновить експорт електроенергії до Європи через профіцит потужності в енергосистемі.
Фото: Укренерго

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«Відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці - суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції», — йдеться у повідомленні.

Енергетики пояснили, що задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано — кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої.

Читайте також: З ремонту вийшов атомний енергоблок на 1 ГВт. Це дозволить уникнути відключень світла — Міненерго

Два способи подолання профіциту

Способів подолання профіциту може бути два:

  • обмеження генерації українських сонячних електростанцій;
  • відновлення експорту електроенергії в денні години.

Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.

В Укренерго зауважили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту — під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+29
Vadim531
Vadim531
23 серпня 2024, 16:07
#
Очередная великая…
+
+60
Три літри
Три літри
23 серпня 2024, 16:23
#
Щоб не сталось, але великі українськи експерти з лавки у під'їзду будуть невдоволені.
Тут як раз відео виклали з вашого засідання експертної ради
https://www.youtube.com/shorts/XzcPbOEn0po
+
+30
TAN72
TAN72
23 серпня 2024, 16:23
#
Главное чтобы деньги в бюджет,а не на зарплаты и премии за великие заслуги.
+
+59
Ranet
Ranet
23 серпня 2024, 16:51
#
Ждем укрепления гривны и отмену налога.
+
+15
Бедный папа
Бедный папа
23 серпня 2024, 18:17
#
И снижения тарифов)
+
+60
Kankakee
Kankakee
23 серпня 2024, 17:01
#
Тобто докуповувати влада не могла, а продавати тепер легко 🤦, а домовитися про поставки по бартеру для того щоб не було відключення зимою у них мізків не вистачає? 🤬
+
+84
nitrolog
nitrolog
23 серпня 2024, 17:15
#
Мабуть в очах запливає і не видно було, коли писали про імпорт в той час коли енергоблоки були в ремонті і була спека
А тепер запливають очі коли чітко написано що для збалансованої роботи потрібно віддавати кудись (експорт) виключно в момент профіциту, але ж треба побільше зради навалити.
Ви хоч в курсі що енергію в сховище підземне не закачаєш?
А маневрових електростанцій в нас майже не залишилось, може спочатку матчастину вивчиш перш ніж скиглити
+
0
Adadad1326
Adadad1326
23 серпня 2024, 17:35
#
А хіба заземлення, то не перекачка в сховище…
+
+45
parseval
parseval
23 серпня 2024, 17:37
#
Якби ви Канкакі (господи прости) хоча б спробували ввімкнути свої мізки і розібратися як працює ринок електроенергії, то таких би дурниць не писали би. І до вашого відома докуповувала і дуже багато, але хіба вам це цікаво (((
+
+30
paff
paff
23 серпня 2024, 17:37
#
Потужне зростяння ПОТУЖНОСТI!)))
+
+45
juular
juular
23 серпня 2024, 17:40
#
Вопросов бы почти не возникало если бы хватало себе — всегда. Но когда отрубали по 7 часов к ряду, мы стабильно продолжали экспортировать «патрнерам». Уверен, что при случае дефицица зимой — нам задорого продадут в эпицентре спальные мешки, но будут торговать электроэнергией в еуропу)))
+
+15
Три літри
Три літри
23 серпня 2024, 18:37
#
Так не купуйте спальні мішки, ще й на вулицю вийдіть щоб зручніше було мерзнути
+
0
nitrolog
nitrolog
23 серпня 2024, 19:32
#
Як багато ботів тут

питань би не виникало, нешановний juular, якби люди перш ніж щось сказати давали аргументи, але тут 95% це «кухарки»
давай покажи мені як ми експортували коли ти 7 годин без світла сидів
ти просто береш фрази стандартні з методички
для початку поцікався що таке перетоки, якщо ти дійсно людина, потім можливо зрозумієш що ми там «експортували», але якби хотів то розібрався, перш ніж писати заготовки
+
0
Karin77
Karin77
23 серпня 2024, 19:10
#
Некоторые комментаторы тут считают,что они разбираются в вопросах эл/энергии лучше экспертов МАГАТЭ🤑
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