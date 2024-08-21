У МВФ вважають, що підвищення податків Україні не уникнути

Прогрес в ухваленні податкових змін міжнародні донори України сприймуть як важливий сигнал. Такий коментар зробив Гевін Грей, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні, під час онлайн-події, організованої «Центром економічної стратегії», передає hromadske.

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Що кажуть в МВФ

«Донори очікують, що Україна виконає свою частину роботи й поступово ставатиме самодостатньою, — сказав Грей. — Ми помітили жваву дискусію в українському суспільстві щодо тих податкових змін, які пропонує уряд. Певне збільшення податкових ставок, на жаль, є потрібним».

Він зауважив, що вважає міжнародну допомогу, нещодавню реструктуризацію зовнішнього боргу України приватними кредиторами та податкову реформу частинами єдиного пакета необхідної фінансової політики.

«Тому уряд України правильно робить, що змінює свою внутрішню політику (в питанні податків)», — зауважив Гевін Грей.

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«Очевидно, війна триватиме довше й продовжиться наступного року. Це матиме свої наслідки — бюджетні витрати ростимуть, сподівання на швидке відновлення доведеться відкласти, — поділився своїми міркуваннями представник МВФ. — Бюджети на 2024 та 2025 роки повинні враховувати боргову стійкість країни. Більшість фінансування надійде ззовні, однак внутрішній ринок України теж має відіграти свою роль».

Україна потребуватиме більших розмірів зовнішнього фінансування у 2025 році, аніж раніше вважали аналітики МВФ, підсумував Грей.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», урядовий законопроєкт про підвищення податків, скоріше за все, винесуть на розгляд Верховної Ради на початку вересня. У нього досі вносять зміни.

Що планують замінити

податок на оборот для юридичних осіб за ставкою 1%, ймовірно, замінять на підвищення ПДВ. Обговорюється підвищення на три-чотири відсоткових пункти — до 23−24%;

авансовий платіж для АЗС у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального замінять на фіксований платіж за кожен об'єкт. Робочий варіант — мінімальний платіж 60 000 грн з однієї АЗС на місяць.

Плани зі збільшення військового збору для фізичних осіб та ФОПів залишаються в силі.

Для фізосіб ставка збільшиться з 1,5% до 5%, для ФОПів: третя група — 1% від доходу, решта груп — 5% у розрахунку з двох мінімальних зарплат на місяць (за поточного рівня мінімалки платити доведеться 800 грн на місяць).

Податок на посилки вартістю до 150 євро теж залишається на порядку денному.

Також велика ймовірність, що в законопроєкті залишиться норма про військовий збір у 5% на вартість усіх послуг мобільних операторів.