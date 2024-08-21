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21 серпня 2024, 8:15

У МВФ вважають, що підвищення податків Україні не уникнути

Прогрес в ухваленні податкових змін міжнародні донори України сприймуть як важливий сигнал. Такий коментар зробив Гевін Грей, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні, під час онлайн-події, організованої «Центром економічної стратегії», передає hromadske.

Прогрес в ухваленні податкових змін міжнародні донори України сприймуть як важливий сигнал.
Фото: Гевін Грей

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Що кажуть в МВФ

«Донори очікують, що Україна виконає свою частину роботи й поступово ставатиме самодостатньою, — сказав Грей. — Ми помітили жваву дискусію в українському суспільстві щодо тих податкових змін, які пропонує уряд. Певне збільшення податкових ставок, на жаль, є потрібним».

Він зауважив, що вважає міжнародну допомогу, нещодавню реструктуризацію зовнішнього боргу України приватними кредиторами та податкову реформу частинами єдиного пакета необхідної фінансової політики.

«Тому уряд України правильно робить, що змінює свою внутрішню політику (в питанні податків)», — зауважив Гевін Грей.

Читайте: Уряд готує підвищення податків: найшкідливіша пропозиція для економіки

«Очевидно, війна триватиме довше й продовжиться наступного року. Це матиме свої наслідки — бюджетні витрати ростимуть, сподівання на швидке відновлення доведеться відкласти, — поділився своїми міркуваннями представник МВФ. — Бюджети на 2024 та 2025 роки повинні враховувати боргову стійкість країни. Більшість фінансування надійде ззовні, однак внутрішній ринок України теж має відіграти свою роль».

Україна потребуватиме більших розмірів зовнішнього фінансування у 2025 році, аніж раніше вважали аналітики МВФ, підсумував Грей.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», урядовий законопроєкт про підвищення податків, скоріше за все, винесуть на розгляд Верховної Ради на початку вересня. У нього досі вносять зміни.

Що планують замінити

  • податок на оборот для юридичних осіб за ставкою 1%, ймовірно, замінять на підвищення ПДВ. Обговорюється підвищення на три-чотири відсоткових пункти — до 23−24%;
  • авансовий платіж для АЗС у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального замінять на фіксований платіж за кожен об'єкт. Робочий варіант — мінімальний платіж 60 000 грн з однієї АЗС на місяць.

Плани зі збільшення військового збору для фізичних осіб та ФОПів залишаються в силі.

Для фізосіб ставка збільшиться з 1,5% до 5%, для ФОПів: третя група — 1% від доходу, решта груп — 5% у розрахунку з двох мінімальних зарплат на місяць (за поточного рівня мінімалки платити доведеться 800 грн на місяць).

Податок на посилки вартістю до 150 євро теж залишається на порядку денному.

Також велика ймовірність, що в законопроєкті залишиться норма про військовий збір у 5% на вартість усіх послуг мобільних операторів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+104
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 серпня 2024, 8:29
#
О це нам незалежна та вільна сказали підвищити (да пане зробимо як скажете) а ще можна людей пустити на органи і стати найбільшим експортером органів
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 серпня 2024, 8:54
#
Вiльнi та незалежнi чомучь проти
сплати податкiв, особливо пiд час вiйни…
+
+145
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 серпня 2024, 9:07
#
Проти бо вже навіть самі упороті бачать як безбожно розкрадають бюджет
+
+40
nitrolog
nitrolog
21 серпня 2024, 9:41
#
А може Кверті спочатку запропонує повернути тіньову економіку до світла?
Там знайдеться сотні мільярдів яких не вистачає, то може і не потрібно було б підвищувати податки.
Але про що я кажу, країною керують 5−6 менеджерів які є прихильниками простих рішень і мудрий нарід привчили що така має бути політика в державі, це максимум чому змогли навчити в Трускавці…
+
+15
mantis05
mantis05
21 серпня 2024, 10:49
#
Большому бизнесу с крышей норм- им пох сколько % не платить)
+
+127
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 серпня 2024, 9:49
#
Проти тільки та меншість, що офіційно по-білому працює і сплачує ці податки.
гетьманцев таких ще називає «гусями» і закликає їх «щипати» до смерті…
+
+30
godvinik
godvinik
21 серпня 2024, 10:15
#
Уявимо що сталін в 1942 підвищує податки і тариф на світло, бо не вистачає друзям на яхти і на нквс
+
+42
Павел Еникеев
Павел Еникеев
21 серпня 2024, 10:09
#
С точки зрения мобилиации правильно. Больше налогов — больше безработных. Больше нищих — больше согласных идти на военку ради денег. На самом деле же, с точки зрения экономики, никакие налоги не восполнят бюджет Украины. На днный момент Украина полностью зависит от внешних вливаний. А доить больше корову, чтобы она давала больше молока — это даже *** понимают, что абсурд.
+
0
TAN72
TAN72
21 серпня 2024, 11:09
#
Мертвым деньги не нужны.
+
+15
Rubi0
Rubi0
21 серпня 2024, 10:12
#
Цена болота и куска леса оккупированного в Курской области, теперь « Доноры ожидают, что Украина выполнит свою часть работы» (с) и вернет вложения с процентами.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
21 серпня 2024, 10:34
#
Курская операция создана для того, чтобы Кремль объявил мобилизацию и задействовал срочников в большем объеме для создания напряженности в обществе. Не знаю, насколько это сработает. Время покажет. Слишком много переменных. Может срабоать как одну так и в противоположную сторону. Но мало кто понимает, что в случае угрозы потери власти, будет применяться ядерное оружие. Хотя может провоцирование этого тоже является целью. При применении адерки много стран, которые не владеют ядерным оружием, будут очень недовольны и могут присоединиться к санкциям.
+
0
TAN72
TAN72
21 серпня 2024, 11:06
#
Структурные маяки говорите😂
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