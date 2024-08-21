Провайдерів виганяють з ФОП

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«Посилаються на пп. 8 статті 291.5.1 Податкового кодексу щодо неможливості бути платниками єдиного податку суб'єктами господарювання, зокрема юридичними особами, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж», — зазначає Южаніна.

За її словами, за логікою податківців, оскільки послуга доступу до інтернету надається, то й обладнання відповідно до Закону «Про електронні комунікації» обслуговується.

Але, як зазначає Южаніна, прямої заборони інтернет-провайдерам перебувати на спрощеній системі оподаткування кодекс не містить.

«Не дивно, що на сайті КМУ зареєстровано петицію „Про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій“. Ознайомитися чи підписати — вибір кожного», — підсумувала член комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.