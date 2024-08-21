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21 серпня 2024, 10:32

Провайдерів виганяють з ФОП

20 серпня 2024 року Головне управління ДПС у Дніпропетровській області видало роз’яснення, згідно з яким провайдери не можуть бути платниками єдиного податку. Про це в телеграм-каналі написала член комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

20 серпня 2024 року Головне управління ДПС у Дніпропетровській області видало роз’яснення, згідно з яким провайдери не можуть бути платниками єдиного податку.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Посилаються на пп. 8 статті 291.5.1 Податкового кодексу щодо неможливості бути платниками єдиного податку суб'єктами господарювання, зокрема юридичними особами, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж», — зазначає Южаніна.

За її словами, за логікою податківців, оскільки послуга доступу до інтернету надається, то й обладнання відповідно до Закону «Про електронні комунікації» обслуговується.

Але, як зазначає Южаніна, прямої заборони інтернет-провайдерам перебувати на спрощеній системі оподаткування кодекс не містить.

«Не дивно, що на сайті КМУ зареєстровано петицію „Про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій“. Ознайомитися чи підписати — вибір кожного», — підсумувала член комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 серпня 2024, 10:51
#
5−6 ефективних докерувались , що бабло закінчується , решили корову на мясо пустить вот только после их дойки от коровы остались кожа да кости
+
+45
Kolya12377
Kolya12377
21 серпня 2024, 11:14
#
Про развязанную твоими кремлевскими хозяевами войну как всегда «забыл»?
+
0
parseval
parseval
21 серпня 2024, 11:30
#
30 рублів відпрацював, зарахують на твою картку Сберу. Молодець!
+
0
AllexL
AllexL
21 серпня 2024, 11:25
#
Можливо, треба спростити загальну систему та знизити, щонайменше, ПДФО та ЄП, тоді й бажання оминати оподаткування не буде?
+
0
mantis05
mantis05
21 серпня 2024, 11:31
#
Бедные и несчастные провайдеры, которые умудрились с ФОП3, сидеть на ФОП2, просто оформляя их десятками) айайай, какие же они бедные, айайай как же жаль 18% налогов с той минималки :D ну, и чтобы сказать своё фэ, и показать чёткую позицию по вопросу- им надо просто закрываться и плакать. А ведь есть кучу ТОВ провайдеров, и им норм всё. Как же так то?)
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