ICU оновила прогноз на 2024 рік: Курс очікується на рівні 42,6 грн/$, інфляція прискориться до 8%

Економіка України зросте на 4% у 2024 році, інфляція прискориться до 8%, курс очікується на рівні 42,6 грн/$, йдеться в оновленому макропрогнозі інвестиційної групи ICU, пише Forbes.

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Прогноз ICU

Після помітного росту ВВП у першому кварталі в другому півріччі 2024-го зростання суттєво сповільниться через проблеми з електроенергією, дефіцит робочої сили та зниження врожаю. Прогноз ICU — плюс 4% ВВП за рік.

У квітневому прогнозі групи прогноз становив +4,1%. Ключові двигуни росту — внутрішнє приватне споживання та відновлення експорту завдяки роботі морського транспортного коридору.

Прискорення інфляції було очікуваним, але відбулось дещо швидше за прогнози ICU. На кінець року інфляція буде в діапазоні 7−8%, йдеться у прогнозі. У квітневому прогнозі ICU було 6,4%.

Зниження облікової ставки у наступні декілька місяців ICU вважає малоймовірним через пришвидшення інфляції та те, що «валютний ринок пройшов через період турбулентності».

Надходження міжнародної допомоги є вкрай важливим фактором як для фінансування бюджету, так і для валютного ринку. У другому півріччі Україна має отримати більше міжнародної допомоги, ніж у першому, тож золотовалютні резерви зростуть до $43,7 млрд (квітневий прогноз — $42,3 млрд), що дозволить НБУ зберегти контроль на валютному ринку.

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Прогноз курсу — 42,6 грн/$ (попередній прогноз — 42,3 грн/$).