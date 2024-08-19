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19 серпня 2024, 14:50

ICU оновила прогноз на 2024 рік: Курс очікується на рівні 42,6 грн/$, інфляція прискориться до 8%

Економіка України зросте на 4% у 2024 році, інфляція прискориться до 8%, курс очікується на рівні 42,6 грн/$, йдеться в оновленому макропрогнозі інвестиційної групи ICU, пише Forbes.

Економіка України зросте на 4% у 2024 році, інфляція прискориться до 8%, курс очікується на рівні 42,6 грн/$, йдеться в оновленому макропрогнозі інвестиційної групи ICU, пише Forbes.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПрогноз ICUПісля помітного росту ВВП у першому кварталі в другому півріччі 2024-го зростання суттєво сповільниться через проблеми з електроенергією, дефіцит робочої сили та зниження врожаю.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз ICU

Після помітного росту ВВП у першому кварталі в другому півріччі 2024-го зростання суттєво сповільниться через проблеми з електроенергією, дефіцит робочої сили та зниження врожаю. Прогноз ICU — плюс 4% ВВП за рік.

У квітневому прогнозі групи прогноз становив +4,1%. Ключові двигуни росту — внутрішнє приватне споживання та відновлення експорту завдяки роботі морського транспортного коридору.

Прискорення інфляції було очікуваним, але відбулось дещо швидше за прогнози ICU. На кінець року інфляція буде в діапазоні 7−8%, йдеться у прогнозі. У квітневому прогнозі ICU було 6,4%.

Зниження облікової ставки у наступні декілька місяців ICU вважає малоймовірним через пришвидшення інфляції та те, що «валютний ринок пройшов через період турбулентності».

Надходження міжнародної допомоги є вкрай важливим фактором як для фінансування бюджету, так і для валютного ринку. У другому півріччі Україна має отримати більше міжнародної допомоги, ніж у першому, тож золотовалютні резерви зростуть до $43,7 млрд (квітневий прогноз — $42,3 млрд), що дозволить НБУ зберегти контроль на валютному ринку.

Читайте: Курс євро щодо гривні встановив новий історичний рекорд: чи летітиме він вище

Прогноз курсу — 42,6 грн/$ (попередній прогноз — 42,3 грн/$).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
19 серпня 2024, 15:25
#
Гонтаревой являясь совладельцем ICU из Лондона виднее что происходит в Украине
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