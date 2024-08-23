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23 серпня 2024, 18:32

Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для населення та виробників тепла

Кабінет міністрів продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни 2025 року. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни 2025 року.
Фото: pixabay.com

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«Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону», — зазначив прем'єр.

Шмигаль також заявив, що ця зима буде непростою. Попри ремонти та відновлення 24/7, у країні все ще залишається дуже багато пошкоджених об'єктів енергетики.

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Нагадаємо

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду для населення.

Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на НАК «Нафтогаз України».

Ціна на газ для населення становить 7,96 грн за кубометр. Нафтогаз також продає газ виробникам тепла для населення за ціною 7,42 грн за кубометр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
23 серпня 2024, 18:58
#
Де людина що скаржилась на купівлю спальників в епіцентрі?
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