За перші пів року в Україні відкрилося понад 18 000 нових компаній. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.
23 серпня 2024, 14:04
З початку року в Україні відкрилося понад 18 тисяч нових компаній
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З понад 18 тис. нових компаній 69,5% або близько 12 тис. — це товариства з обмеженою відповідальністю.
На другому місці громадські організації — понад 1,7 тис. або 9,7%. Трійку лідерів закрили благодійні організації з показником у 1,1 тис. новеньких (6,5%).
Нові фермерські господарства та ОСББ становлять всього 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.
Де найбільше зареєстровано нових компаній
Найбільше нових компаній зареєстровано у Києві — 5,6 тис. або 31% від загальної кількості.
Далі за статистикою йде Львівська область — 1,5 тис. нових компаній, які становлять 8,2%.
Трійку лідерів закриває Дніпропетровська область — 1,4 тис. або 7,9%.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
что вместо закрытых ФОПов открылось
большое количество ООО