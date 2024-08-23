У яку криптовалюту інвестувати на тлі світової економічної нестабільності

Фінансовий фахівець Рональд Сурц пророкує глобальний крах фондового ринку. Хоча він радить виводити кошти з бірж, інші експерти вважають, що найкраще шукати притулок у криптовалютах. З огляду на те, що економічна криза в США впливає і на інші частини світу, президент MicroStrategy Майкл Сейлор, прогнозує, що за кілька років Біткоїн коштуватиме $50 млн.

Таким чином, в умовах зростання побоювань через можливу рецесію в Сполучених Штатах багато хто розглядає цифрові валюти як активи-притулок. Однак у яку криптовалюту інвестувати? У статті наведено монети, чий потенціал підкреслюють аналітики.

Ринок криптовалют: перспективні токени

Pepe Unchained — розв'язує проблему масштабованості та високих комісій Ethereum за допомогою власного блокчейну. Crypto All-Stars — екосистема, що об'єднує мемні монети для максимізації винагород. Base Dawgz — багатоланцюгова монета з механікою Share-to-Earn («ділися контентом і заробляй»). Meme Games — інвестори можуть вигравати передпродажні бонуси, беручи участь у перегонах мемкоїнів. Біткоїн — перша у світі криптовалюта, випущена 2009 року, яка досі посідає провідне місце на ринку. Toncoin — один із найшвидших блокчейнів першого рівня у світі. Ethereum — друга за популярністю цифрова валюта за ринковою капіталізацією і провідна платформа для розробки смартконтрактів.

Трейдинг і ринок криптовалют: збираємо портфель

Не лише новачкам важко вирішити, в яку криптовалюту інвестувати. З цією проблемою стикаються і досвідчені учасники ринку. Саме тому ми зібрали проєкти, які отримали позитивні відгуки від галузевих експертів цього року.

Pepe Unchained

Тренди ринку криптовалют швидко змінюються, але одна ніша не втрачає своєї популярності з року в рік. Йдеться про мемкоїни, оскільки вони об'єднують спільноти й можуть приносити високий дохід. Кращою за такий актив може бути тільки мемна монета з корисністю. З цієї причини не дивно, що Pepe Unchained (PEPU), натхненний Інтернет-жартом Пепе, залучив на пресейлі $8,8 млн.

Цей токен створено на другому рівні мережі (L2) блокчейну Ethereum. Згідно з офіційним сайтом, Pepe Unchained подвоює винагороду за стейкінг, оскільки знижує операційні витрати завдяки розвантаженню транзакцій в основному ланцюзі. Наразі власники PEPU можуть розмістити свої активи, щоб отримати прибутковість понад 220 % на рік.

Ба більше, оскільки Pepe Unchained — це токен L2, він також знижує збори за газ. Ці переваги можуть допомогти зробити PEPU однією з найуспішніших монет у 2024 році. Вартість активу становить $0,0090901.

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Crypto All-Stars

З більш ніж $402 тис., зібраними всього за кілька днів передпродажу, ранній інтерес трейдерів до нового токена Crypto All-Stars (STARS) цілком очевидний. Поточна фаза пресейлу дає інвесторам можливість отримати монети за низькою вартістю і почати відразу заробляти пасивний прибуток. Криптовалюта STARS коштує $0,0013855, а нагороди за стейкінг перевищують 4 200 % на рік.

Команда проєкту представляє нову екосистему — MemeVault. Це протокол стейкінгу, що дає змогу трейдерам одночасно розміщувати в пулі всі провідні мемкоїни, якими вони володіють. Поки що механізм підтримує блокування 11 монет, як-от Pepe Coin, Dogecoin, Bonk, Turbo та інших лідерів галузі. Однак список буде доповнюватися.

Ба більше, MemeVault не тільки дає змогу блокувати коїни під вигідні відсотки, а й потроїти винагороду для інвесторів, які розміщують токени STARS. Такий підхід може створити величезний попит на активи Crypto All-Stars, після того, як вони вийдуть на біржові платформи.

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Base Dawgz

Base Dawgz (DAWGZ) — одна з нових монет на базі мережі Base Chain. Однак цей токен є мультиланцюговим і працює також з Ethereum, Solana,Binance Smart Chain та Avalanche. Така сумісність дає змогу інвесторам досліджувати децентралізований світ без обмежень.

Base Dawgz пропонує раннім учасникам проєкту нагороди в рамках кампанії «Be social for Airdrop». Трейдери можуть створювати меми про монету DAWGZ і ділитися ними в соціальних мережах, наприклад на сайті X, щоб почати збирати бали. Після закінчення передпродажу бали конвертуються в токени DAWGZ.

Base Dawgz — один з небагатьох мемкоїнів, що пропонують сумісність з декількома ланцюжками, що вигідно відрізняє його від конкурентів як у мережі Base, так і за її межами. Такий підхід може принести монеті популярність.

До того як токен вийде на ринок криптовалют, ранні прибічники можуть придбати його на передпродажу, який зібрав уже понад $2,9 млн. Сам токен коштує $0,007784.

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Meme Games

Наступною монетою, якою можна диверсифікувати портфель у 2024 році, є Meme Games (MGMES). Ба більше, інвестиції в криптовалюту під час поточного передпродажу — це шанс виграти бонус у розмірі 25 %.

Трейдери, які купили монети на пресейлі, зможуть взяти участь у перегонах мемів. Вони обирають одного з аватарів, таких як Doge, Pepe, Brett, Turbo і Dogwifhat, який представлятиме їх у забігу на 169 метрів. Якщо мем переможе, то трейдер отримає передпродажний бонус.

Інвесторам також нараховуються додаткові нагороди, якщо вони блокують свої активи в пулі на офіційному сайті Meme Games. На момент написання статті MGMES можна відправити в стейкінг під 560 % річних.

Під час передпродажу проєкт зібрав понад $366 тис., а монета продається за $0,00925. Злиття мемних монет, ігор у стилі Олімпіади 2024 року і пасивного прибутку може принести MGMES популярність на весь Web3.

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Біткоїн

Індустрія криптовалют почалася з Bitcoin (BTC). Цей актив став ім'ям прозивним і набув широкого поширення в усьому світі. За 15 років свого існування Bitcoin також зумів зберегти лідируючу позицію і звання цифрової валюти з найбільшою ринковою капіталізацією. Тому не дивно, що багато трейдерів на запитання, в яку криптовалюту інвестувати, одразу називають BTC.

Цю монету можна використовувати для здійснення онлайн-платежів, торгівлі на криптобіржах або просто як засіб для накопичення багатства. Не тільки роздрібні інвестори вкладають гроші в BTC, а також фінансові установи й цілі держави. З цієї причини експерти вважають, що його вартість у майбутньому буде тільки зростати.

За даними інвестиційної компанії Grayscale, Біткоїн досягне нового рекорду до кінця 2024 року. Тим часом фінансові консультанти, такі як Ніколай Галозі, очікують, що бичачі настрої загостряться до 2025 року.

Toncoin

Toncoin (TON) — це криптовалюта мережі під назвою The Open Network. Вона здатна виконувати смартконтракти та працює на основі алгоритму консенсусу «доказ частки» (PoS). Блокчейн містить сотні застосунків, гаманців, протоколів DeFi та аркад.

Перш за все, ланцюжок широко використовується в Telegram, оскільки пропонує можливість запуску таких ігор, як Notcoin і Hamster Kombat. У квітні 2024 року компанія-емітент стейблкоїна USDT Tether розширила можливості TON. Метою інтеграції було забезпечувати швидкі, безпечні та економічно ефективні транзакції.

У серпні Toncoin був зареєстрований на біржі Binance, після чого репутація цифрової валюти зросла ще більше. Слід підкреслити, що TON входить до ТОП-10 криптовалют, має багатомільйонні інвестиції та пов'язаний із застосунком для обміну повідомленнями Telegram. У цій екосистемі постійно відбуваються події, як-от нові партнерства та функціональні можливості, що сприяє зростанню TON.

Ethereum

Як і Біткоїн, Ethereum (ETH) став основою для багатьох криптовалют, представлених сьогодні на ринку. Цей блокчейн розробляє найбезпечніші смартконтракти серед своїх конкурентів і на його базі випускаються одні з найбільших і найвідоміших у світі dApp.

На додаток Ethereum підтримує механізм стейкінгу, що дає змогу власникам монети ETH отримувати пасивний дохід. У 2024 році загальна заблокована вартість (TVL) протоколу стейкінгу цієї мережі досягла історичного максимуму. У смартконтракт було внесено понад 33,8 млн ETH, що еквівалентно $81 млрд.

Цей рекорд відображає тверду впевненість у майбутньому ETH з боку його власників. Ті, хто вирішує відправити в стейкінг свої монети, не тільки підтримують безпеку мережі, а й сподіваються на зростання ціни криптовалюти в довгостроковій перспективі.

Інвестування в криптовалюти: аналізуємо токени

Під час вибору монети для інвестування важливо враховувати кілька ключових факторів, перш ніж ухвалювати остаточне рішення. По-перше, слід уважно вивчити фундаментальні показники активу: ринкову капіталізацію, історію зміни ціни та обсяг торгів. Ці дані допоможуть зрозуміти, наскільки токен стабільний і привабливий для довгострокових вкладень.

По-друге, важливо враховувати зовнішні чинники, такі як економічна ситуація у світі, зміни в регулюванні, а також загальні тенденції в обраній галузі. Не варто забувати й про ризики інвестицій у криптовалюту: втрата всього капіталу.

Крім того, вивчення прогнозів і думок галузевих аналітиків може дати додаткову інформацію про перспективи активу. Однак покладатися виключно на чужі висновки не варто, оскільки навіть досвідчені експерти можуть помилятися. Важливо зіставляти їхні рекомендації з власним аналізом монети. Зокрема потрібно брати до уваги такі аспекти:

варіанти використання і корисність — активи, що мають практичне застосування в реальному світі, часто мають більше шансів на успіх;

технологія — введення нових функцій і прагнення до постійних інновацій можуть забезпечити одній криптовалюті конкурентну перевагу перед іншою;

обсяг торгів — відображає, наскільки активно відбувається трейдинг монети. Зазвичай враховується загальна сума токенів, які були куплені або продані за останні 24 години. Високий обсяг торгів вказує на те, що актив є ліквідним і користується інтересом серед інвесторів;

команда розробників — що досвідченіші розробники, то прихильніші інвестори до їхнього проєкту. Однак варто зазначити, що більшість криптовалют (навіть Bitcoin) не мають публічної команди;

ринкова капіталізація — являє собою загальну вартість токенів, що перебувають в обігу. Цей показник дає уявлення про розмір і значущість цифрової валюти на ринку. Монети з високою капіталізацією, як правило, більш стабільні й менш схильні до різких коливань цін. Однак вони можуть пропонувати менший потенціал для зростання порівняно з невеликими або новими токенами.

Стратегія інвестицій у криптовалюту: як диверсифікувати портфель

Диверсифікація портфеля відбувається шляхом включення як усталених, так і перспективних невеликих криптовалют. Це допомагає збалансувати ризик і прибутковість інвестицій. Розглянемо кілька прикладів стратегій диверсифікації.

Для початку можна розподілити монети в портфелі за рівнями ринкової капіталізації. Це означає, включення активів з високою вартістю, таких як Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH). До того ж ці монети мають великий вплив на весь ринок. Якщо почнеться бичачий тренд, то вони перші відчують на собі підйом.

Далі йдуть інвестиції в криптовалюти середньої капіталізації, такі як Toncoin. Актив має потенціал для зростання, але також має помірний ризик. Нарешті, дрібні криптовалюти й ті, які перебувають на стадії передпродажу. Внаслідок низької капіталізації вони можуть подорожчати в кілька разів навіть за незначного збільшення обсягу торгів, що також пов'язано з великими ризиками.

Наступна стратегія інвестицій у криптовалюту будується на волатильності монет. Варто додавати до портфеля низькоризикові активи, як-от стейблкоїни (USDT або USDC), які прив'язані до фіатної валюти та забезпечують захист від різких коливань.

Водночас рекомендується частку коштів вкладати у високоризикові активи. Наприклад, у маловідомі проєкти або мемні токени, які можуть різко зрости, але також несподівано впасти.

У яку криптовалюту інвестувати?

Ті, хто інвестує в криптовалюти, знають, наскільки важливо мати збалансований портфель. Однак із чого почати новачкові? Вибір часто залежить від бюджету та вподобань. Як правило, рекомендуються спочатку купувати провідні цифрові валюти, такі як Bitcoin та Ethereum. Ці активи широко відомі, мають велику базу користувачів і пропонують безпечний варіант інвестування.

Однак передпродажні проєкти, такі як Pepe Unchained, Crypto All-Stars та інші зі списку вище, теж можуть бути привабливими для новачків. Ці монети дешеві, що дозволяє вкладати невелику суму, але з потенціалом високої прибутковості. Пресейл — це підходящий варіант для тих, хто хоче досліджувати ринок без значних початкових витрат.

Короткострокові інвестори вибирають активи з високою волатильністю. До них належать мемкоїни, які часто з'являються в новинах, обговорюються в спільнотах або потрапляють у тренди в соціальних мережах. Будь-який імпульс здатний спровокувати як зростання, так і падіння мемних токенів.

Довгострокові інвестори зазвичай купують криптовалюти з сильними фундаментальними показниками, перевіреною репутацією і потенціалом зростання. У будь-якому разі важливо залишатися в курсі подій і уважно стежити за ринком, щоб здійснювати швидкі угоди, тим самим максимізуючи прибуток.

Процес інвестування вимагає ґрунтовного підходу

До купівлі цифрових валют потрібно підходити відповідально, щоб мінімізувати ризики та максимально використати потенціал прибутку. Розглянемо ключові етапи оцінювання активів, що допоможе структурувати процес інвестування та ухвалювати обґрунтовані рішення.

Перший крок — це проведення ретельного дослідження монети. Необхідно вивчити технологію, що лежить в основі проєкту, токеноміку, дорожню карту і технічний документ.

Після дослідження важливо провести аналіз ринку. Це передбачає вивчення графіків, трендів та індикаторів, а також оцінку внутрішньої вартості активу, ринкової капіталізації та обсягу торгів. Також важливо враховувати макроекономічні чинники, які можуть вплинути на весь ринок.

Кожен інвестиційний актив несе в собі певні ризики. Якісь монети більш волатильні, інші демонструють мінімальні коливання вартості. У цьому разі вибір трейдера залежить від його толерантності до ризику і фінансових можливостей.

На основі проведених досліджень, необхідно розробити інвестиційну стратегію. Можна скористатися наявними, копіювати угоди інших трейдерів або розробити свій план. У будь-якому разі стратегія повинна включати диверсифікацію портфеля, а також інвестор повинен заздалегідь встановити цільові рівні прибутку і допустимих збитків.

Ба більше, кожен трейдер повинен постійно моніторити біржі та адаптувати стратегії до мінливих умов. Інвестування в криптовалюти — це процес, що вимагає не лише глибоких знань і розуміння ринку, а й залученості, а також дисципліни. Завжди необхідно проводити дослідження й аналіз монети, що цікавить. Як говорить народна мудрість, «попереджений — значить озброєний».