Безкоштовні SWIFT-перекази у ПУМБ Online

Неймовірна новина від ПУМБ : з 24 серпня по 31 жовтня 2024 року у клієнтів банку є унікальна можливість скористатися тарифом 0 на відправку SWIFT-переказів через мобільний застосунок ПУМБ Online .

Здійснюйте міжнародні SWIFT-платежі у ПУМБ Online: швидко та вигідно з розширеним переліком категорій:

Оплатити рахунок навчання дитини.

Сплатити за лікування.

Переказати аліменти.

Здійснити валютний переказ на рахунок в іншому українському банку родичам чи ваш власний рахунок.

Всі ці SWIFT-платежі — без комісії у ПУМБ Online!

Всього кілька кліків у застосунку банку — «Платежі» — «Міжнародні перекази» — «Swift» — «Надіслати переказ» і ваші гроші там де треба!

Крім того, SWIFT-платежі у ПУМБ це:

Широкий вибір валют: USD, EUR, PLN, GBP.

USD, EUR, PLN, GBP. Швидке відкриття рахунку: Немає рахунку в потрібній валюті. Відкрийте його миттєво в ПУМБ Online.

Більше деталей тут

Зверніть увагу, сервіс SWIFT доступний у робочі дні з 08:00 до 17:00 та платежі не здійснюються до Ірану, КНДР, Нікарагуа, М'янми, росії та рб.

*Комісія ПУМБ — 0, комісія банку-кореспондента може оплачуватися додатково.

Не втрачайте шанс скористатися вигідними умовами від ПУМБ! Завантажте додаток ПУМБ Online та відправляйте SWIFT-перекази без зайвих турбот!

ПУМБ — вигідний банк, де б ви не знаходились!