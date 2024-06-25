НБУ випустив пам'ятну монету, яка присвячена бойовим медикам

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Нову обігову пам’ятну монету презентували в одному з військових госпіталів Києва.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу розміщені написи: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ і МЕДИЧНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.

У центрі композиції рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил ЗСУ, в основі якої — «британський» геральдичний щит.

Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, — символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Медичні сили Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.