БЕБ завершило розслідування стосовно Коломойського у справі на 5,3 мільярда

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Ім'я олігарха не називається, але, за даними джерел РБК-Україна у силових структурах, мова про Ігоря Коломойського.

Як розповіли у БЕБ, стороні захисту було відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Але все ще триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Наразі розслідування завершено за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Мова йде про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд гривень в касу банку. Також про заволодіння понад 5,3 млрд гривень, які надалі були легалізовані.

«Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «Укрнафта» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Нагадаємо

Коломойського підозрюють у кількох справах. Зокрема, він міг незаконно заволодіти 9,2 млрд грн Приватбанку.

Окрім цього Нацполіція підозрює його у замовленні вбивства адвоката, який відмовився від співпраці.

У зв'язку з цим Коломойському було обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1,9 млрд грн.