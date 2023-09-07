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7 вересня 2023, 16:44 Читать на русском

Заволодіння 9,2 мільярда Приватбанку: НАБУ повідомило про підозру Коломойському

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику Приватбанку — олігарху Ігорю Коломойському — та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику Приватбанку — олігарху Ігорю Коломойському — та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Фото: detector.media

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Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох.

Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «Привату». Ними він розпорядився на власний розсуд — вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог НБУ.

Підозрювані

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «Приватбанк», організатор групи;
  • колишній голова правління ПАТ КБ «Приватбанк»;
  • заступник керівника напрямку — директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «Приватбанк»;
  • заступник голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» — директор казначейства;
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «Приватбанк»;
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк».

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку — директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «Приватбанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами Приватбанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

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Нагадаємо

В лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.

Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему.

А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам Приватбанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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