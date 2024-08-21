Криптовалюта Tron оновила максимум за 3 роки

У той час як ціни на провідні криптовалюти коливаються у вузькому діапазоні, показуючи боковий рух, курс монети Tron (TRX) зріс за тиждень на 25%, Sun Token (SUN) за цей час злетів на 95%.

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Зростання токена

Токен Tron 21 серпня оновив максимум за три роки: він досяг $0,165. Востаннє на цьому рівні актив торгувався у квітні 2021 року.

Мемкоїни екосистеми також показують впевнене зростання. За останню добу Sundog (SUNDOG) піднялася у ціні на 38%, Suncat (SUNCAT) — на 50%, а Sunpepe (SUNPEPE) — на 11%.

Що являє собою мережа Tron

Блокчейн Tron — це децентралізована екосистема розважального контенту, запущена 2017 року китайським підприємцем Джастіном Саном. При створенні проєкт позиціонувався як новий вид соцмережі без централізованого управління, де будь-хто може створити контент і ділитися ним зі спільнотою. Розвитком блокчейну займається децентралізована організація Tron DAO.

На основі Tron, за даними CoinGecko, функціонують близько 48 криптовалют, включаючи стейблкоїни та мемні токени.

Блокчейн Tron також має велику популярність через низькі комісії за трансакції.

Більшість операцій у провідному стейблкоїні USDT проходить у цій мережі за стандартом TRC-20. Зі 117 млрд токенів Tether, що знаходяться в обігу, на мережу Tron припадає більш ніж половина — близько 60 млрд монет.

Станом на 21 серпня, токен TRX посідає 10 місце в рейтингу CoinMarketCap з капіталізацією $86,9 млрд. Тільки за останню добу монета дорожчала на 13%. SUN знаходиться на 256 місці ($380 млн).