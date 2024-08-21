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21 серпня 2024, 16:16

Фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок Нової Зеландії

Фармацевтична компанія «Дарниця» зареєструвала у Новій Зеландії свій перший лікарський засіб. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Фармацевтична компанія «Дарниця» зареєструвала у Новій Зеландії свій перший лікарський засіб.

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Що відомо

Нова Зеландія — держава з дуже жорстким регулюванням та високими вимогами до якості лікарських засобів. Той факт, що ліки пройшли непросту процедуру реєстрації в цій країні, ще раз доводить, що українські препарати такі ж безпечні, якісні та ефективні, як і світові, зазначають у «Дарниці».

Зареєстрований у Новій Зеландії лікарський засіб застосовується у комплексному лікуванні гострої та хронічної серцевої недостатності, гострої та хронічної ниркової недостатності, нефротичного синдрому, захворювань печінки та артеріальної гіпертензії.

Нова Зеландія не єдина країна Азійсько-Тихоокеанського регіону, куди «Дарниця» постачає свої ліки. У червні минулого року компанія розпочала постачання одного зі своїх препаратів до Австралії. У травні 2023 року зареєструвала лікарський засіб для лікування серцевої та ниркової недостатності у Сінгапурі.

В «Дарниці» стверджують, що мають намір розширювати список країн, куди компанія експортуватиме свою продукцію.

Крім Азійсько-Тихоокеанського регіону «Дарниця» постачає ліки до Європи. У січні цього року лікарський препарат компанії було зареєстровано у Польщі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
21 серпня 2024, 16:34
#
З почином!:))
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 серпня 2024, 16:39
#
И что?
Может лучше. уважаемая пресслужба этой компании расскажет сколько в Германии стоит упаковка аспирина («баер» 100 таблеток) и сравнит с ценой своего, а потом исходя из данным о минимальных зарплат расскажет сколько немецкий пенсионер может купить аспирина и сколько украинский.
Ну и конечно «посвятит» в тайны ценообразования на это лекарство (наверно сырье возят с Африки самолетами, а вся фабрика работает на бензиновых генераторах, а по аптекам аспирин доставляют вертолетами)
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