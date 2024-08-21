Фармацевтична компанія «Дарниця» зареєструвала у Новій Зеландії свій перший лікарський засіб. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок Нової Зеландії
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Що відомо
Нова Зеландія — держава з дуже жорстким регулюванням та високими вимогами до якості лікарських засобів. Той факт, що ліки пройшли непросту процедуру реєстрації в цій країні, ще раз доводить, що українські препарати такі ж безпечні, якісні та ефективні, як і світові, зазначають у «Дарниці».
Зареєстрований у Новій Зеландії лікарський засіб застосовується у комплексному лікуванні гострої та хронічної серцевої недостатності, гострої та хронічної ниркової недостатності, нефротичного синдрому, захворювань печінки та артеріальної гіпертензії.
Нова Зеландія не єдина країна Азійсько-Тихоокеанського регіону, куди «Дарниця» постачає свої ліки. У червні минулого року компанія розпочала постачання одного зі своїх препаратів до Австралії. У травні 2023 року зареєструвала лікарський засіб для лікування серцевої та ниркової недостатності у Сінгапурі.
В «Дарниці» стверджують, що мають намір розширювати список країн, куди компанія експортуватиме свою продукцію.
Крім Азійсько-Тихоокеанського регіону «Дарниця» постачає ліки до Європи. У січні цього року лікарський препарат компанії було зареєстровано у Польщі.
Коментарі - 2
Может лучше. уважаемая пресслужба этой компании расскажет сколько в Германии стоит упаковка аспирина («баер» 100 таблеток) и сравнит с ценой своего, а потом исходя из данным о минимальных зарплат расскажет сколько немецкий пенсионер может купить аспирина и сколько украинский.
Ну и конечно «посвятит» в тайны ценообразования на это лекарство (наверно сырье возят с Африки самолетами, а вся фабрика работает на бензиновых генераторах, а по аптекам аспирин доставляют вертолетами)