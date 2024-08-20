Офіційний курс НБУ: Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо євро

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Валютний ринок

НБУ встановив на 21 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,3459 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.

Нацбанк на 21 серпня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,81 грн. Європейська валюта подорожчала на 21 копійку. Це новий історичний рекорд, попередній було зафіксовано вчора 20 серпня, коли курс гривні опустився до 45,60 грн за євро.

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