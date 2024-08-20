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20 серпня 2024, 16:25

Більш ніж половина українців впевнена, що ШІ не замінить їхні професії — опитування Viber

51% українців впевнені в тому, що штучний інтелект (ШІ) не замінить їхні професії. Про це свідчать дані опитування, яке провела компанія Rakuten Viber.

51% українців впевнені в тому, що штучний інтелект (ШІ) не замінить їхні професії.
Фото: freepik.com

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Ще 31% респондентів припускають таку ймовірність, але не знають, як і коли це може відбутись. 18% опитаних відповіли, що ШІ зможе замінити їхні професії: 11% прогнозують це у далекому майбутньому, а 7% — вже вчаться, щоб вміти те, чого ШІ не зробить.

Відповіді на питання «Як ви вважаєте, чи зможе ШІ замінити вашу професію?» розподілилися таким чином:

  • Ні, мене це не торкнеться — 51%;
  • Можливо, замінить, але поки невідомо, як і коли — 31%;
  • Зможе, але в далекому майбутньому — 11%;
  • Зможе замінити, тому я вчуся, щоб вміти те, чого не зробить ШІ — 7%.

Користування інструментами ШІ

Результати опитування показали, що 76% українців не користуються інструментами ШІ в роботі та навчанні. Водночас 19% респондентів часом звертаються до штучного інтелекту для пошуку інформації або створення контенту. Решта 5% опитаних використовують ШІ на постійній основі.

На питання «Чи почали ви використовувати ШІ в роботі та навчанні?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Не знаю, що це таке — 47%;
  • Не використовую, краще справляюсь самостійно — 27%;
  • Іноді використовую для пошуку інформації чи створення контенту — 19%;
  • Так, використовую постійно — 5%;
  • Не використовую, бо на моїй роботі / навчанні суворе ставлення до ШІ — 2%.

Опитування

В анонімному опитуванні взяли участь понад 20 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
paff
paff
20 серпня 2024, 17:25
#
Плакаться и  *** не делать ИИ не сможет это да
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 серпня 2024, 17:43
#
Наївні.
+
+15
TAN72
TAN72
20 серпня 2024, 18:02
#
Поколение гугл, только и будет использовать, когда ума нет, у нас 75% идиотов с высшим образование у которых диплом куплен.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
20 серпня 2024, 18:52
#
Отже в Україні серед всіх роботоспроможних людей тільки 24% є конкуретноспроможних на світовому ринку. Бо якщо ви не використовуєте інструменти у своїй дільяности, це значить, що ви вже відстаєте.
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