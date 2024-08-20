51% українців впевнені в тому, що штучний інтелект (ШІ) не замінить їхні професії. Про це свідчать дані опитування, яке провела компанія Rakuten Viber.
Більш ніж половина українців впевнена, що ШІ не замінить їхні професії — опитування Viber
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Ще 31% респондентів припускають таку ймовірність, але не знають, як і коли це може відбутись. 18% опитаних відповіли, що ШІ зможе замінити їхні професії: 11% прогнозують це у далекому майбутньому, а 7% — вже вчаться, щоб вміти те, чого ШІ не зробить.
Відповіді на питання «Як ви вважаєте, чи зможе ШІ замінити вашу професію?» розподілилися таким чином:
- Ні, мене це не торкнеться — 51%;
- Можливо, замінить, але поки невідомо, як і коли — 31%;
- Зможе, але в далекому майбутньому — 11%;
- Зможе замінити, тому я вчуся, щоб вміти те, чого не зробить ШІ — 7%.
Користування інструментами ШІ
Результати опитування показали, що 76% українців не користуються інструментами ШІ в роботі та навчанні. Водночас 19% респондентів часом звертаються до штучного інтелекту для пошуку інформації або створення контенту. Решта 5% опитаних використовують ШІ на постійній основі.
На питання «Чи почали ви використовувати ШІ в роботі та навчанні?» відповіді розподілилися наступним чином:
- Не знаю, що це таке — 47%;
- Не використовую, краще справляюсь самостійно — 27%;
- Іноді використовую для пошуку інформації чи створення контенту — 19%;
- Так, використовую постійно — 5%;
- Не використовую, бо на моїй роботі / навчанні суворе ставлення до ШІ — 2%.
Опитування
В анонімному опитуванні взяли участь понад 20 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
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