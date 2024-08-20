Більш ніж половина українців впевнена, що ШІ не замінить їхні професії — опитування Viber

51% українців впевнені в тому, що штучний інтелект (ШІ) не замінить їхні професії. Про це свідчать дані опитування, яке провела компанія Rakuten Viber.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Ще 31% респондентів припускають таку ймовірність, але не знають, як і коли це може відбутись. 18% опитаних відповіли, що ШІ зможе замінити їхні професії: 11% прогнозують це у далекому майбутньому, а 7% — вже вчаться, щоб вміти те, чого ШІ не зробить.

Відповіді на питання «Як ви вважаєте, чи зможе ШІ замінити вашу професію?» розподілилися таким чином:

Ні, мене це не торкнеться — 51%;

Можливо, замінить, але поки невідомо, як і коли — 31%;

Зможе, але в далекому майбутньому — 11%;

Зможе замінити, тому я вчуся, щоб вміти те, чого не зробить ШІ — 7%.

Користування інструментами ШІ

Результати опитування показали, що 76% українців не користуються інструментами ШІ в роботі та навчанні. Водночас 19% респондентів часом звертаються до штучного інтелекту для пошуку інформації або створення контенту. Решта 5% опитаних використовують ШІ на постійній основі.

На питання «Чи почали ви використовувати ШІ в роботі та навчанні?» відповіді розподілилися наступним чином:

Не знаю, що це таке — 47%;

Не використовую, краще справляюсь самостійно — 27%;

Іноді використовую для пошуку інформації чи створення контенту — 19%;

Так, використовую постійно — 5%;

Не використовую, бо на моїй роботі / навчанні суворе ставлення до ШІ — 2%.

Опитування

В анонімному опитуванні взяли участь понад 20 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.