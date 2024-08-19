Станом на 1 серпня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив понад 96% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків у ліквідації, йдеться у повідомленні Фонду.
19 серпня 2024, 15:29
Фонд гарантування виплатив вкладникам банків понад 96% гарантованого відшкодування
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Виплата вкладів
Йдеться про вкладників банків, які звернулись за отриманням гарантованої суми. Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів.
На 1 серпня поточного року накопичено 38,4 млрд грн. Тобто Фондом передбачено кошти для виплати 100% гарантованих вкладів.
Протягом липня 2024 року Фонд відшкодував вкладникам 9,97 млн грн. Зокрема, 2,13 млн грн отримали вкладники АТ «Мегабанк», 1,69 млн грн — АТ «Банк Форвард», 1,58 млн грн — АТ «МР Банк», 1,55 млн грн — АТ «АКБ «Конкорд», 1,33 млн грн — АТ «Укрбудінвестбанк».
За січень-липень поточного року сума гарантованих виплат склала 97,28 млн грн.
Джерело: Мінфін
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