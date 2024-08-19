Фонд гарантування виплатив вкладникам банків понад 96% гарантованого відшкодування

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Виплата вкладів

Йдеться про вкладників банків, які звернулись за отриманням гарантованої суми. Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів.

На 1 серпня поточного року накопичено 38,4 млрд грн. Тобто Фондом передбачено кошти для виплати 100% гарантованих вкладів.

Протягом липня 2024 року Фонд відшкодував вкладникам 9,97 млн грн. Зокрема, 2,13 млн грн отримали вкладники АТ «Мегабанк», 1,69 млн грн — АТ «Банк Форвард», 1,58 млн грн — АТ «МР Банк», 1,55 млн грн — АТ «АКБ «Конкорд», 1,33 млн грн — АТ «Укрбудінвестбанк».