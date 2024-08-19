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19 серпня 2024, 12:27

Український бізнес різко сповільнив темпи відновлення. Причина — перебої з енергопостачанням

Українські підприємства на тлі проблем з електрикою в липні 2024 року погіршили піврічні очікування і різко сповільнили темпи відновлення. Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Українські підприємства на тлі проблем з електрикою в липні 2024 року погіршили піврічні очікування і різко сповільнили темпи відновлення.
Фото: depositphotos

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Очікування бізнесу

«Ситуація з перебоями в електропостачанні негативно вплинула на шестимісячні очікування: ми бачимо різке падіння — у червні показник дорівнював 0,55, а в липні він знизився до 0,22», — наводяться у звіті слова виконавчого директора ІЕД Оксани Кузяків.

Згідно з представленим графіком ІЕД, востаннє цей показник очікувань був нижчим у січні 2023 року.

«Також майже вдвічі скоротилася частка підприємств, що працюють на повну потужність. Це один із сигналів, що затримується відновлення в короткостроковій перспективі. Єдине, що практично не змінилося, — це частка підприємств, які не працюють», — додала Кузяків.

Уточнюється, що частка підприємств із завантаженістю 100% у липні впала з 20% до 11%, а 75−99% — з 37% до 34%.

Перешкода для бізнесу

У липні основною перешкодою для діяльності бізнесу залишалися перебої з електропостачанням — 78% проти 65% місяцем раніше. Такий показник відповідає листопаду 2022 року, коли український бізнес вперше зіткнувся з такими жорсткими перебоями в енергопостачанні після російських атак, і фіксував їх до березня 2023 року.

Крім того, в липні серед перешкод зросла небезпека для роботи — до 58% з 54% у червні і брак робочої сили — до 47% з 42%.

«У трійці лідерів у нас знову брак робочої сили внаслідок призову і виїзду співробітників. Ця перешкода змінилася місцями зі зростанням цін на сировину, матеріали та товари. Раніше ми спостерігали, що проблеми на ринку праці менше непокоять підприємства, але вони все ще залишаються актуальними: зараз фактично кожен другий бізнес говорить про брак робочої сили», — зазначив експерт ІЕД Євген Ангел.

Згідно з дослідженням, частка тих, хто зазнає труднощів із пошуком працівників, зросла з 34,6% до 50,8%, некваліфікованих — з 28,7% до 37,8%.

У липні суттєво зросла частка тих, хто очікує на зростання цін у найближчі три місяці, — з 21,8% до 38,6%, хоча цей чинник і опустився в рейтингу проблем з 3-го на 4-те місце, яке розділив зі зменшенням попиту на продукцію та послуги.

Водночас наголошується, що темпи скорочення оптимізму в короткостроковій перспективі призупинилися, а довгострокові плани бізнесу навіть дещо покращилися: частка підприємств, які планують розширити діяльність, збільшилися з 13,3% до 15,3%.

Методика опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД у липні взяли участь 483 українські промислові підприємства, розташовані у 21 з 27 областей України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+90
Loginnnnn
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19 серпня 2024, 12:34
#
Надо срочно налоги поднимать, а то темпы падают
+
0
Prya
Prya
19 серпня 2024, 13:38
#
А власть, как обычно, тупит
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