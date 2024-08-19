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19 серпня 2024, 12:08

Кількість резидентів Дія.City зростає. З початку року до бюджету сплачено 8,7 млрд грн

Кількість компаній, що обирають спеціальний правовий режим для IT-індустрії, зросла. Станом на 1 серпня поточного року маємо 1355 зареєстрованих компаній, з яких діючими резидентами є 1250 юридичних осіб — на противагу 807 та 769 компаніям, відповідно, на 1 січня 2024 року. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Кількість компаній, що обирають спеціальний правовий режим для IT-індустрії, зросла.

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Спеціальні умови для резидентів

Спеціальними умовами оподаткування у вигляді сплати податку на виведений капітал (9%) замість податку на прибуток (18%) за І півріччі 2024 року скористалося 555 резидентів — 44% від загальної кількості. Обсяг держнадходжень склав 49,7 млн гривень.

У цілому за І півріччі 2024 року резиденти Дія.City сплатили 8,7 млрд гривень.

Найбільші суми сплати обліковуються по:

  • податку на додану вартість — 3,56 млрд грн — 40,9%
  • податку та збору на доходи фізичних осіб — 3,2 млрд грн — 36,8%
  • податку на прибуток — 1,9 млрд грн — 21,8 %.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет міністрів розширив перелік видів діяльності в просторі для ІТ-компаній «Дія.City». Тепер резидентами зможуть ставати компанії, які пов’язані з виробництвом біонічних протезів.

Резидентами «Дія.City» стали понад 200 defense-tech компаній — від мобільних тренажерів бойової зброї до дронів для розмінування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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