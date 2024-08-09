Кабмін дозволив виробникам біонічних протезів приєднуватися до «Дія.City»

Кабінет міністрів розширив перелік видів діяльності в просторі для ІТ-компаній «Дія.City». Тепер резидентами зможуть ставати компанії, які пов’язані з виробництвом біонічних протезів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зокрема до «Дія.City» можуть приєднатися організації, які займаються: розробкою, реалізацією, а також обслуговуванням та ремонтом біонічних протезів.

«Це рішення дозволить простимулювати розвиток ринку виробництва біонічних протезів в Україні. Зараз у країні таких компаній одиниці. А українців, яким потрібні протези, — десятки тисяч», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що резидентами «Дія.City» стали понад 200 defense-tech компаній — від мобільних тренажерів бойової зброї до дронів для розмінування.

Що таке «Дія.City»

«Дія.City» — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City».

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.