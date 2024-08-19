Акція «Осінній бум з Ria» у ПУМБ Online

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 серпня 2024, 14:15

Акція «Осінній бум з Ria» у ПУМБ Online

Отримуйте міжнародні перекази з Ria Money Transfer через застосунок ПУМБ Online та беріть участь у розіграші кешбеку на 1000 або 1500 грн!

Встигніть скористатися обмеженою пропозицією, бо Акція триває з 01 вересня до 30 вересня 2024 року. Проте шанс стати одним з 35 щасливих клієнтів та отримати кешбек від партнера ПУМБ є у кожного.

Умови розіграшу кешбеків прості:

  1. Бути клієнтом банку та відкрити застосунок ПУМБ Online

  2. У розділі «Платежі» натиснути «Міжнародні перекази»

  3. Оберіть платіжну систему «Ria», потім «Отримати переказ»

  4. Введіть PIN-код Ria, перевірте інформацію та оберіть платіжну картку

  5. Використайте ОТП пароль і *отримайте ваш міжнародний переказ

  6. *Ви вже приймаєте участь у розіграші кешбеку від Ria, який надійде на вашу гривневу картку.

В акції приймають участь клієнти, які отримали через платіжну систему Ria у застосунку ПУМБ Online переказ на суму від 50 USD/EUR.

Кешбек у 1000 грн отримають 30 клієнтів, які виконали умови акції.
Кешбек 1500 грн отримують 5 клієнтів, учасників акції.

Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org після завершення дії акції. Результати розіграшу будуть опубліковані на сайті банку ПУМБ не пізніше ніж 15 робочих днів після завершення акції.

Один учасник може отримати один кешбек на 1000 грн або на 1500 грн.

Офіційні правила акції на сайті ПУМБ.

Акція діє на грошові перекази Ria Money Transfer, відправлені з-за кордону та отримані за допомогою мобільного додатку ПУМБ Online у період проведення акції.

Скористатися пропозицією можуть як існуючі, так і нові клієнти ПУМБ. Акція діє на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих.

Економте свій час та гроші на міжнародні перекази разом з Ria та ПУМБ!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами