Дональд Трамп заробив понад $7 млн на NFT

Що відомо

Згідно з опублікованим некомерційною організацією Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) документом, політик зберігає криптоактиви на базі Ethereum на суму від $1−3 млн.

Кандидат у президенти від Республіканської партії також прозвітував про отримання роялті в обсязі ~$7,16 млн від трьох власних колекцій незмінних токенів.

Йдеться про серію MugShot зі своєю фотографією з в'язниці та два тиражі цифрових карток Trump Digital Trading Cards. Перший випущений у грудні 2022 року, другий — за чотири місяці.

У червні 2024 року Трамп натякнув на реліз четвертої колекції, пославшись на «бажання спільноти». 1 серпня політик представив лімітовану серію NFT-кросівок з логотипом біткоїна.

За даними аналітичного сервісу Arkham Intelligence, активи політика в криптовалютах на момент написання оцінюються в $3,62 млн.

У травні сумарна вартість монет у гаманці Трампа перевищила $10 млн на тлі різкого стрибка ціни мем-коїна MAGA (TRUMP), на який припадало ~$7,12 млн від загальної суми. Присвячений експрезиденту токен не пов'язаний із ним і був придбаний за «обгорнутий» ETH на біржі Uniswap.

Нагадаємо

У 2021 році Трамп заявляв, що біткоїн «виглядає як афера», а інвестиції в цифрові активи назвав «потенційно очікуваною катастрофою».

Проте у нинішньому електоральному циклі риторика політика змінилася. Він неодноразово обіцяв підтримку індустрії та захист сектору майнінгу, а також відкрив прийом пожертвувань на виборчу кампанію у криптовалютах.