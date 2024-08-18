Дональд Трамп заробив понад $7 млн на NFT

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 серпня 2024, 14:03

Дональд Трамп заробив понад $7 млн на NFT

Експрезидент США Дональд Трамп володіє криптовалютами на суму до $5 млн і заробив на інвестиціях у NFT понад $7 млн. Це випливає з поданої ним фінансової декларації, пише Forklog.

Експрезидент США Дональд Трамп володіє криптовалютами на суму до $5 млн і заробив на інвестиціях у NFT понад $7 млн.
Фото: bits.media

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з опублікованим некомерційною організацією Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) документом, політик зберігає криптоактиви на базі Ethereum на суму від $1−3 млн.

Кандидат у президенти від Республіканської партії також прозвітував про отримання роялті в обсязі ~$7,16 млн від трьох власних колекцій незмінних токенів.

Йдеться про серію MugShot зі своєю фотографією з в'язниці та два тиражі цифрових карток Trump Digital Trading Cards. Перший випущений у грудні 2022 року, другий — за чотири місяці.

У червні 2024 року Трамп натякнув на реліз четвертої колекції, пославшись на «бажання спільноти». 1 серпня політик представив лімітовану серію NFT-кросівок з логотипом біткоїна.

За даними аналітичного сервісу Arkham Intelligence, активи політика в криптовалютах на момент написання оцінюються в $3,62 млн.

У травні сумарна вартість монет у гаманці Трампа перевищила $10 млн на тлі різкого стрибка ціни мем-коїна MAGA (TRUMP), на який припадало ~$7,12 млн від загальної суми. Присвячений експрезиденту токен не пов'язаний із ним і був придбаний за «обгорнутий» ETH на біржі Uniswap.

Нагадаємо

У 2021 році Трамп заявляв, що біткоїн «виглядає як афера», а інвестиції в цифрові активи назвав «потенційно очікуваною катастрофою».

Проте у нинішньому електоральному циклі риторика політика змінилася. Він неодноразово обіцяв підтримку індустрії та захист сектору майнінгу, а також відкрив прийом пожертвувань на виборчу кампанію у криптовалютах.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
18 серпня 2024, 16:04
#
Що до декларацій — Трампу віри немає:)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає bonv и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами