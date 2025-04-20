Супермаркет SPAR у Швейцарії почав приймати біткоїни

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Як це працює

«Це один із перших супермаркетів у Швейцарії, де є така можливість», — заявили в DFX Swiss. Клієнти можуть оплачувати покупки прямо на касі через LNURL, скануючи QR-код за допомогою гаманця, що підтримує Lightning Network. «Просто відскануйте QR-код, надішліть сатоші, негайне і просте опрацювання у касира», — продемонстрував Рахім Тагізадеган, директор Bitcoin Association Switzerland, у відео на LinkedIn, використавши гаманець Phoenix Wallet.

Значення ініціативи

Цуг, відомий як «Криптодолина», є центром криптоінновацій у Швейцарії, де вже 1 013 компаній приймають біткоїни, за даними BTCmap. SPAR у Цузі став одним із перших супермаркетів країни, що інтегрував біткоїн-платежі. «Якщо попит на послугу виявиться високим, її можуть запустити по всій країні», — зазначив Тагізадеган, вказуючи на потенціал для масштабування.

Мережа SPAR налічує 13 900 магазинів у 48 країнах, обслуговуючи 14,7 млн покупців щодня. Успіх пілотного проєкту може відкрити шлях для впровадження біткоїн-платежів у всій мережі, що стане значним кроком до масового прийняття криптовалют у ритейлі.