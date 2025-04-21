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21 квітня 2025, 13:23

В НБУ не хочуть послаблення гривні — аналітики

НБУ продовжуватиме стабілізувати гривню, уникаючи значного послаблення курсу. Наприкінці 2025 року курс долара прогнозується на рівні 43,5 грн, що нижче за попередні очікування. Про це йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

НБУ продовжуватиме стабілізувати гривню, уникаючи значного послаблення курсу.
Фото Pixabay

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Стабільність гривні

На 21 квітня 2025 року офіційний курс становить 41,22 грн/долар, а готівковий — 41,0−41,5 грн/долар. Стабільність забезпечується режимом «керованої гнучкості» та валютними інтервенціями НБУ, який продав $2,7 млрд із резервів ($43,8 млрд на кінець березня) у першому кварталі 2025 року.

«Такий підхід значною мірою можна пояснити достатньо обґрунтованими намірами НБУ не створювати нові проінфляційні чинники», — додають експерти. Інфляція в березні 2025 року сповільнилася до 3,2% у річному вимірі, але послаблення гривні може її прискорити, особливо на тлі зростання цін на енергоносії.

Зовнішні фактори

«Меседжі та дії НБУ чітко свідчать про те, що й надалі значне послаблення гривні малоймовірне попри великі дисбаланси зовнішніх рахунків», — зазначає ICU. Дефіцит поточного рахунку в 2024 році склав $16,8 млрд (8,5% ВВП) через війну та скорочення експорту. Проте зовнішня допомога, зокрема $38 млрд, запланованих від США, ЄС і МВФ у 2025 році, зміцнює позиції НБУ.

«Нещодавнє збільшення запланованого пакету допомоги Україні ще більше утвердить наміри центрального банку та посилить його можливості тримати курс гривні близьким до поточного рівня ще тривалий час», — підкреслюють аналітики.

Оновлений прогноз

ICU переглянула прогноз курсу долара на кінець 2025 року до 43,5 грн/долар із попередніх 45,7 грн/долар. «Це відображає впевненість у здатності НБУ контролювати ринок завдяки резервам і зовнішній підтримці», — пояснюють експерти. У 2026 році курс може досягти 46,0 грн/долар за умови поступового послаблення монетарної політики.

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Джерело: Мінфін
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