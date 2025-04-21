У «Клубі білого бізнесу» поменшало компаній — Гетманцев

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 квітня 2025, 9:30

У «Клубі білого бізнесу» поменшало компаній — Гетманцев

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства на 1 квітня включено 8 199 компаній, тоді як на 1 грудня 2024 року у ньому було 8 255 підприємств. Про це повідомив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства на 1 квітня включено 8 199 компаній, тоді як на 1 грудня 2024 року у ньому було 8 255 підприємств.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Оновився перелік платників „Території високого рівня податкової довіри“… Загалом до переліку включено 8 199 платників податків, що менше на 55 платників, ніж у попередньому переліку», — йдеться в повідомленні.

«Клуб білого бізнесу»

Наразі у «клубі білого бізнесу» перебувають 4 123 юридичні особи на загальній системі оподаткування, 2 149 юридичних осіб — платники єдиного податку ІІІ групи, 984 юридичні особи — платники єдиного податку ІV групи, 211 резидентів Дія.City та 732 фізичні особи — підприємці.

Читайте також: До «Клубу білого бізнесу» потрапили компанії, повʼязані з підсанкційними особами

Гетманцев зауважив, що найбільшу кількість в оновленому переліку додали платники фізичні особи-підприємці - серед підприємців з найкращими показниками рівня сплати та податкової дисципліни ФОПів протягом І кварталу побільшало на 581.

За його словами, що більшість платників, включених до першого переліку, продовжують користуватися запропонованим механізмом, дотримуючись встановлених рівнів сплати податків, що дозволяє їм зберігати привілеї «Території високого рівня податкової довіри».

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
zephyr
zephyr
21 квітня 2025, 11:13
#
Логика простая: если у бизнеса нету полит и силовой крыши, и они по-честному платят налоги и остаются прибыльными- самое время их пощипать. По желанию, можно найти любые нарушения, какие захочешь. Феодальное право, так сказать.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
21 квітня 2025, 12:51
#
Не знаю, как там в реальности, но из моего окружения знакомых, кто честно вел свой бизнес и ничего не нарушал — все прогорели (т.е. ушли в минус) или сократили масштаб бизнеса до минимума. Налоговая (и не только…) наезжает нехило, даже если ты абсолютно чист и честен…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами