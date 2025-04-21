У «Клубі білого бізнесу» поменшало компаній — Гетманцев

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства на 1 квітня включено 8 199 компаній, тоді як на 1 грудня 2024 року у ньому було 8 255 підприємств. Про це повідомив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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«Оновився перелік платників „Території високого рівня податкової довіри“… Загалом до переліку включено 8 199 платників податків, що менше на 55 платників, ніж у попередньому переліку», — йдеться в повідомленні.

«Клуб білого бізнесу»

Наразі у «клубі білого бізнесу» перебувають 4 123 юридичні особи на загальній системі оподаткування, 2 149 юридичних осіб — платники єдиного податку ІІІ групи, 984 юридичні особи — платники єдиного податку ІV групи, 211 резидентів Дія.City та 732 фізичні особи — підприємці.

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Гетманцев зауважив, що найбільшу кількість в оновленому переліку додали платники фізичні особи-підприємці - серед підприємців з найкращими показниками рівня сплати та податкової дисципліни ФОПів протягом І кварталу побільшало на 581.

За його словами, що більшість платників, включених до першого переліку, продовжують користуватися запропонованим механізмом, дотримуючись встановлених рівнів сплати податків, що дозволяє їм зберігати привілеї «Території високого рівня податкової довіри».