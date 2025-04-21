Meta витратила у 2024 році на безпеку Цукерберга $14 млн

Загальний розмір винагороди засновника та гендиректора американської Meta Platforms Марка Цукерберга у 2024 році зріс на $2,8 млн і досяг $27,2 млн, йдеться у повідомленні компанії на сайті Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

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Що відомо

Це більше, ніж отримав будь-який інший топ-менеджер компанії, зазначає MarketWatch.

Загальний обсяг виплат включає оплату витрат на забезпечення безпеки Цукерберга і його сім'ї в розмірі $14 млн проти $10 млн роком раніше.

Крім того, Meta компенсувала йому польоти приватним літаком на суму $2,6 млн.

У 2024 році Meta почала виплачувати дивіденди, які після підвищення у четвертому кварталі тепер становлять $0,52 на акцію. Цукерберг володіє приблизно 13% акцій компанії і отримує дивідендами близько $700 млн на рік до вирахування податків.

З початку 2025 року капіталізація Meta скоротилася на 14,35%, до $1,27 трлн.