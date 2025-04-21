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21 квітня 2025, 9:49

Міжнародний ринок: Долар обвалився через погрози Трампа звільнити очільника ФРС

Долар обвалився в понеділок, оскільки довіра інвесторів до економіки США знову була підірвана заявами Дональда Трампа. Цього разу йдеться про його намір змінити Федеральну резервну систему, що ставить під сумнів незалежність центрального банку, пише Reuters.

Долар обвалився в понеділок, оскільки довіра інвесторів до економіки США знову була підірвана заявами Дональда Трампа.
Фото: depositphotos

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Причина падіння

Економічний радник Білого дому Кевін Хассет повідомив у п'ятницю, що президент та його команда продовжують вивчати можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла.

В результаті курс долара впав до десятирічного мінімуму щодо швейцарського франка, євро піднявся вище за $1,15, а новозеландський долар вперше за більш ніж п'ять місяців повернувся до рівня $0,6.

«Пауелл не підпорядковується безпосередньо Трампу, тому Трамп насправді не може його звільнити. Він може бути знятий з посади лише за певними процедурами, які потребують великих зусиль… Але чи може президент впливати на механізми, щоб підірвати передбачувану незалежність ФРС? Звичайно, може», — заявив представник Mizuho Вішну Варатан.

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Курс долара також впав до семимісячного мінімуму 140,615 до ієни. Фунт стерлінгів зріс більш ніж на 0,5% до $1,33855, досягнувши свого максимуму з 1 жовтня, а австралійський долар піднявся до чотиримісячного максимуму $0,6427.

«Я сказав би, що їм навіть не потрібно негайно звільняти Пауелла. Достатньо створити враження, що ви можете повністю змінити уявлення про незалежність ФРС», — додав Варатан.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Игорь УА
Игорь УА
21 квітня 2025, 10:33
#
Після того як заробили на фондовому ринку, Трамп і його любі другі вирішили заробити ще й на валютному. Дуже потужно наголосував американський нарід цього разу.
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+15
Vadossssss
Vadossssss
21 квітня 2025, 11:13
#
Почом у нас буде долар,якщо ФРС знизить ставку?
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