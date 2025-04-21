Міжнародний ринок: Долар обвалився через погрози Трампа звільнити очільника ФРС

Долар обвалився в понеділок, оскільки довіра інвесторів до економіки США знову була підірвана заявами Дональда Трампа. Цього разу йдеться про його намір змінити Федеральну резервну систему, що ставить під сумнів незалежність центрального банку, пише Reuters.

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Причина падіння

Економічний радник Білого дому Кевін Хассет повідомив у п'ятницю, що президент та його команда продовжують вивчати можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла.

В результаті курс долара впав до десятирічного мінімуму щодо швейцарського франка, євро піднявся вище за $1,15, а новозеландський долар вперше за більш ніж п'ять місяців повернувся до рівня $0,6.

«Пауелл не підпорядковується безпосередньо Трампу, тому Трамп насправді не може його звільнити. Він може бути знятий з посади лише за певними процедурами, які потребують великих зусиль… Але чи може президент впливати на механізми, щоб підірвати передбачувану незалежність ФРС? Звичайно, може», — заявив представник Mizuho Вішну Варатан.

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Курс долара також впав до семимісячного мінімуму 140,615 до ієни. Фунт стерлінгів зріс більш ніж на 0,5% до $1,33855, досягнувши свого максимуму з 1 жовтня, а австралійський долар піднявся до чотиримісячного максимуму $0,6427.

«Я сказав би, що їм навіть не потрібно негайно звільняти Пауелла. Достатньо створити враження, що ви можете повністю змінити уявлення про незалежність ФРС», — додав Варатан.

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