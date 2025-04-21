Курс валют на 21 квітня: євро в обмінниках подорожчало на 45 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці додало 12 копійок, а у продажу 10 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро додало 20 копійок у купівлі та 45 копійок у продажу.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,60 грн. Євро купують за 46,75 грн, а продають за 47,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,95−41,09, євро — 47,00−47,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,29−41,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,56−47,58 грн/євро.

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