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21 квітня 2025, 12:11

Біткоїн повернувся до рівнів вище $87 000

21 квітня котирування першої криптовалюти піднялися вище за $87 000. Подібні рівні цифрове золото тестувало на початку місяця, пише forklog.

21 квітня котирування першої криптовалюти піднялися вище за $87 000.
Фото: depositphotos

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За останню добу біткоїн виріс майже на 3% і торгується на позначках близько $87 500. Альткоїни з топ-10 із капіталізації загалом підтримали ціновий рух цифрового золота. Винятками стали Solana (+0,2%) та TRON (+0,6%).

При цьому капіталізація крипторинка збільшилася за період на 0,5% — до $2,85 трлн. Домінування біткоїну становило 61%.

Зростання першої криптовалюти збіглося з досягненням золотом нового максимуму $3389 за тройську унцію. Ф'ючерси на основних фондових індексах США продовжили падіння.

Сталося це на тлі загострення торгової війни США та Китаю, зазначили у The Kobeissi Letter. Мінторг КНР виступив із застереженням про заходи у відповідь проти країн, які співпрацюють зі Сполученими Штатами проти інтересів Пекіна.

«Китай рішуче виступає проти будь-якої сторони, яка досягне угоди за рахунок її інтересів. Якщо це станеться, Китай цього не ухвалить і рішуче відповість контрзаходами», — заявили у відомстві.

У виданні вважають, що зростання золота та біткоїну сигналізує про послаблення долара та посилення невизначеності.

«Прорив біткоїну вище $87 000 обумовлений зростанням глобальної ліквідності, пов'язаним з розширенням грошової маси та відновленням інституційного інтересу, підкресленого сигналами [Strategy] про подальше нарощування своїх активів та скорочення доступної пропозиції», — прокоментував для The Block аналітик Kronos.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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