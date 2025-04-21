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21 квітня 2025, 9:10

Moody's підвищило прогноз дефолтів до 3,1% на тлі торгових воєн

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило прогноз щодо рівня дефолтів для компаній спекулятивного рівня по всьому світу до 3,1% до кінця 2025 року. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані дослідження.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило прогноз щодо рівня дефолтів для компаній спекулятивного рівня по всьому світу до 3,1% до кінця 2025 року.
Фото: depositphotos

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Попередня оцінка передбачала показник на рівні 2,5%, наголошують його автори.

Перегляд прогнозів пов'язаний з ескалацією глобальних торгових конфліктів, які з високою ймовірністю вплинуть на економічне зростання і ускладнять доступ до фінансування для компаній, зазначає Moody's.

Незважаючи на підвищення прогнозу, цей показник все одно буде нижчим за рівень 2024 року, проте аналітики агентства наголошують, що навіть незначний негативний шок може призвести до зростання рівня дефолтів до 6%.

Кредитні стратеги по всьому світу вже переглянули свої початкові економічні прогнози на 2025 рік і тепер очікують на розширення премій за ризик і уповільнення економічного зростання, повідомляє агентство.

Нові оцінки Moody's ґрунтуються на припущенні, що запровадження тарифів знизить темпи зростання економіки США як мінімум на один процентний пункт і також послабить інші економіки, пояснюють автори звіту.

За даними рейтингового агентства, ці фактори призведуть до погіршення умов фінансування для позичальників та підвищать рівень неприйняття ризику серед інвесторів. У першому кварталі поточного року було зафіксовано 27 дефолтів, що менше порівняно з 38 випадками за аналогічний період минулого року, наголошується у матеріалі агентства.

При цьому близько половини дефолтів, що сталися у першому кварталі 2025 року, припали на компанії з секторів: охорони здоров'я, ділових послуг, роздрібної торгівлі, готельного бізнесу та телекомунікацій.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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