Страхова компанія «Грандвіс» йде з ринку

Національний банк надав дозвіл ПрАТ «Страхова компанія Грандвіс » на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку. Про це повідомила пресслужба НБУ .

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Вихід з ринку

Як зазначає НБУ, частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,01%.

Відповідно до поданої СК «Грандвіс» звітності за перше півріччя 2024 року, страховий портфель компанії формувався шляхом платежів за договорами КАСКО — 86%, страхування відповідальності — 8%, страхування здоров’я — 4%.

Обсяг страхових премій компанії за шість місяців становив 1,24 млн грн, сформовані страхові резерви — 574 000 грн. Страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 179 000 грн.

Рішення про вихід з ринку та затвердження плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля було ухвалене на загальних зборах акціонерів (протокол від 9 серпня 2024 року).