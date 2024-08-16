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16 серпня 2024, 13:17

Українська пам’ятна монета визнана найкращою у світі монетою про сучасну подію (фото)

Срібна пам’ятна монета «Сміливість бути. UA» здобула перемогу в номінації «Найкраща монета про сучасну подію» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Срібна пам’ятна монета «Сміливість бути.
Фото: НБУ

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Результати конкурсу були оголошені 8 серпня 2024 року під час Всесвітньої виставки грошей у Роузмонті (США).

Про монету

Пам’ятна монета «Сміливість бути. UA» присвячена сміливості української нації та продовжує серію «Безсмертна моя Україно».

На аверсі монети зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ нашої Батьківщини втілено в символі тризуба, що перебуває «на вістрі» часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі - малий Державний Герб України.

На її реверсі міститься композиція, що відображає феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі зображено золотисту зірку, що засяяла новою надією (символічна паралель — Вифлеємська зоря), яка завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців зруйнувала непорушний ідеологічний (міфічний) «камінь-бетон» непереможності російської армії, що протягом багатьох десятиліть навіювався російською пропагандою усьому світу, а також вертикальний напис: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA.

Пам’ятна монета «Сміливість бути. UA» введена в обіг 23 серпня 2023 року. Вона має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція).

Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота — не менше ніж 0,00009 г). Категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», діаметр — 38,6 мм. Тираж — до 5 000 штук.

Автори ескізів цієї знакової для кожного українця пам’ятної монети — київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор — Володимир Атаманчук (працівник Банкнотно-монетного двору НБУ).

Міжнародний конкурс «Монета року»

Міжнародний конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics.

Цього року конкурс відбувся в 41-й раз. Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 600 монет із 42 країн світу, випущених у 2023 році.

На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили три українські пам’ятні монети:

  • «Сміливість бути. UA» (срібло, номінал 10 гривень) — у номінації «Найкраща монета про сучасну подію»;
  • «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам» (нейзильбер, номінал 5 гривень) — у номінації «Найхудожніша монета»;
  • «Дружба та братство — найбільше багатство» (україно-польський набір з двох срібних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих) — у номінації «Найбільш надихаюча монета».

Нагадаємо

Українські пам’ятні монети не вперше підкорюють серця авторитетного міжнародного журі монетного конкурсу «Монета року».

Так, українська пам’ятна монета «До 30-річчя незалежності України» (нейзильбер, номінал 5 гривень) стала головною монетою-переможницею цього міжнародного конкурсу серед монет, введених в обіг у 2021 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
gorobezus
gorobezus
16 серпня 2024, 13:48
#
Вообще-то меч прямой и у него двусторонняя заточка. Тут речь должна идти о сабле или ноже. Такая заточка для них характерна, как и изогнутое лезвие.
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0
Studen3
Studen3
16 серпня 2024, 14:37
#
На острие ножа-так должно звучать
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