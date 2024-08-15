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15 серпня 2024, 18:49

Канада відкриє дозволи на роботу українським біженцям, але не всім

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну іммігранти з нашої країни в'їжджали до Канади, зокрема за програмою CUAET. Візи були розраховані на три роки. Після закінчення терміну українці мали залишити Канаду. Однак рішення федеральної влади змінило ситуацію для українців на краще, пише uamedia.eu з посиланням на Vancouverok.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну іммігранти з нашої країни в'їжджали до Канади, зокрема за програмою CUAET.
Фото: depositphotos

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Що зміниться

Департамент міграції, біженства та громадянства Канади (IRCC) оприлюднив важливу новину українських біженців. Нововведення стосується українців, які прибули до країни до 31 березня 2024 року. Тепер ці люди можуть бути впевнені у завтрашньому дні.

IRCC заявив, що ці громадяни України мають право на подання заяви на робочу візу — для українців без зайвої бюрократії відкриватимуть дозволи на роботу. Тож легалізуватися, залишившись у країні, можна буде вже за робочими програмами.

До речі, багато канадських підприємств уже зареєстрували робочі місця для українців у банку вакансій, безкоштовному онлайн-порталі уряду Канади.

Подати заяву слід не пізніше 31 березня 2025 року. Дозволи на роботу діятимуть на строк до трьох років. Загальний збір при оформленні документів складе не більше ніж $255. Покрокова інструкція подачі заявки розміщена на сторінці IRCC.

Крім того, співробітники відомства готові надати практичну допомогу кожному під час оформлення документів. Відкритий дозвіл буде надіслано поштою за вказаною канадською адресою.

«Ви можете подати заявку на отримання нового дозволу на роботу чи продовження відкритого дозволу. Щодо тривалості передбачуваного працевлаштування, вкажіть бажаний термін (це важливо) — до трьох років з дати нового оформлення», — йдеться на сайті департаменту.

Джерело: Мінфін
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