За пів року через мережу Приватбанку українці оплатили картками покупок на третину більше, ніж торік

У 2024 українці все частіше купують товари та послуги з оплатою банківськими картками і гаджетами, а не готівкою. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку .

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За даними статистики банку, за перші 6 місяців 2024 через мережу торгових терміналів Приватбанку українці сплатили 1,6 млрд покупок на суму 451 млрд грн, що на 27,3% більше, ніж за перше півріччя 2023 року (1,3 млрд оплат на 350 млрд грн).

Що найбільше купували

З початку 2024 українці найбільше витрачали грошей на купівлю продуктів харчування — частка оплат в продуктових магазинах та супермаркетах в загальному обсязі безготівкових оплат українців за пів року становить 44%, що на 1,5% менше ніж у першому півріччі 2023 року.

На другому місці за обсягом карткових витрат — покупка ліків та товарів для здоровʼя, яка у 2024 в споживчому кошику українця становить 6,6%.

На третьому — оплата в закладах громадського харчування — 6,4%, витрати на одяг та взуття становлять 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, на паливо — 4,2%.

У ТОПі товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також: