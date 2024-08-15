Портфель банківських гарантій ПУМБ перевищив 7 млрд грн

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) продовжує нарощувати обсяги документарного бізнесу. Станом на 1 липня 2024 року обсяг наданих банківських гарантій перевищив 7 млрд грн, що є найвищим показником за час роботи банку з гарантіями. Лише з початку поточного року зростання становило 10%, завдяки чому банк посів третю позицію серед українських банків за обсягом портфелю гарантій.

Понад 800 українських та міжнародних компаній різних секторів економіки використовують цей документарний інструмент саме від ПУМБ. Це, серед іншого, свідчить про значний досвід та експертизу фахівців банку, налагоджену співпрацю з банками-партнерами та високу репутацію ПУМБ у цій сфері.

«Банківські гарантії — найпоширеніший інструмент торговельного фінансування в Україні. Ми добре знаємо це, адже в умовах високої конкуренції стали банком № 1 в недержавному секторі (і ТОП-3 серед усіх банків України) за розміром портфеля банківських гарантій. Гарантії дають змогу клієнтам оптимізувати грошові потоки за вартістю, нижчою за стандартне кредитування, — зазначає Сергій Ануфрієнко, директор Департаменту корпоративного та торгового фінансування ПУМБ.

Більше 50% обсягу банківських гарантій ПУМБ припадає на операції в іноземній валюті. Ми підтримуємо міжнародні угоди клієнтів з контрагентами багатьох країн світу, і такі гарантії є важливим інструментом як для імпортерів, так і експортерів", —додає він.

ПУМБ має 30-річний досвід роботи на внутрішньому та міжнародному ринку в сфері документарних операцій та торговельного фінансування, а загальний розмір портфеля документарних операцій, який обслуговує ПУМБ, на сьогодні перевищив 12 млрд грн.

Нагадаємо, що банк надає широкий спектр банківських гарантій корпоративним клієнтам усіх сегментів: тендерні, гарантії виконання договору, повернення авансу, платіжні, митні, забезпечення кредиту, виконання гарантійних зобов’язань тощо. У разі необхідності, ПУМБ підтверджує свої зобов’язання за документарними інструментами через широку мережу іноземних банків-партнерів.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — є найбільшим українським банком з приватним капіталом, який майже 33 роки стабільно працює на банківському ринку України. Банку довіряють 130 тисяч корпоративних клієнтів і 1,6 млн клієнтів — фізичних осіб. Нагадаємо, що ПУМБ у цьому році вкотре увійшов до переліку системно важливих для країни банків. У березні 2024 року ПУМБ посів перше місце у рейтингу найстійкіших банків України серед вітчизняних банків із приватним капіталом, згідно з даними інвестиційної компанії Dragon Capital.