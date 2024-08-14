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14 серпня 2024, 13:10

Новий сервіс для бізнесу: Приватбанк підключив цифрові чайові до смартфону

Приватбанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування. Відтепер приймати безготівкові чайові від клієнтів можна й у застосунку Термінал, що допомагає бізнесу отримувати платежі картками та гаджетами зі звичайного смартфону, йдеться у повідомленні банку.

Приватбанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування.

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Цифрові чайові

Цифрові чайові — це додаткова трансакція при розрахунку на смартфоні у застосунку Термінал. Відвідувач сам вибирає, скільки залишити «на чай», і гроші зараховуються на картку офіціанта.

Як підключити сервіс

Підключити сервіс можна в особистому кабінеті застосунку Термінал — «Додаткові сервіси» — ставите прапорець навпроти послуги «Чайові» — вводите номер картки офіціанта, який буде отримувати чайові. Для зручності кожен офіціант може ввести номер власної картки.

Нагадаємо

Застосунок Термінал Приватбанку дозволяє приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфону, і на сьогодні є найкращим рішенням на ринку, щоб приймати безготівкову оплату в умовах відключення електрики.

Наприкінці жовтня минулого року ПриватБанк запустив Термінал для iPhone, завдяки чому Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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MAXAOH
MAXAOH
14 серпня 2024, 13:25
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Бред…
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